Bu gerçekten büyük bir sorun! Bir an önce kırsala dönülmeli

Türkiye'nin kırsal nüfusu hızla azalırken, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar belediyeleri tarım ve kırsal yaşamı desteklemeye yönelik acil önlemler almaya çağırıyor. Kırsal kalkınma ve tarım alanlarındaki daralma konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Kırsal nüfusta endişe verici azalma

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) lideri Şemsi Bayraktar, kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun giderek azaldığına dikkat çekiyor. 2014'ten 2022'ye, kırsalda yaşayanların oranı %27'den %23'e düşmüş durumda, bu durum tarım ve kırsal yaşam için ciddi endişeler doğuruyor.

Belediyelerin tarım sektöründeki rolü

6360 sayılı Kanun ile belediyelere tarım sektörüne dair yeni sorumluluklar verilmişken, büyükşehir belediyeleri bu alanda daha etkin bir rol almaya başlamıştır. Ancak, çiftçilerin belediyelerden aldığı desteklerin yetersiz kaldığına dair geri bildirimler mevcut.

Tarım alanlarında gözlemlenen daralma

Türkiye'deki tarım alanlarının büyük bir kısmı, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunuyor. Son on yılda, büyükşehirlerdeki tarım alanlarında 2,5 milyon dekarlık bir azalma yaşandı, bu da tarım arazileri üzerinde artan bir baskıya işaret ediyor.

Belediyelerden beklenen kritik destekler

TZOB, belediyelerin tarımsal üretim ve kırsal kalkınma adına sunduğu destekleri genişletmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle tohum, fide ve fidan dağıtımı, afet yardımları ve kırsal kalkınma projeleri gibi alanlarda desteklerin artırılması önem taşıyor.

Tarımsal üretimin ve altyapının güçlendirilmesi

Tarımsal üretimin devamlılığı için desteklerin düzenli bir şekilde sağlanması ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Belediyelerin, kırsal altyapı çalışmalarına daha fazla yatırım yapması, yol ve sulama kanallarının bakımı gibi konularda aktif rol alması bekleniyor.

Kırsal kalkınma ve yenilenebilir enerjiye vurgu

Kırsal turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları, kırsal kalkınmanın önemli unsurları olarak öne çıkıyor. Belediyelerin, bu alanlarda girişimlerde bulunarak kırsal yaşamı cazip hale getirmesi ve böylece hem üreticilerin hem de bölge halkının gelir seviyelerini artırması gerekiyor.