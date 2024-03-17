Ramazan’da bunu mutlaka yapın!..

Ramazan'da su

Ramazan ayında, gün boyu süren oruç nedeniyle vücudumuzun su ihtiyacı artar. Dr. Ahmet Bilge, bu dönemde su tüketiminin, sağlıklı bir metabolizma ve genel vücut dengesi için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. İftardan sahura kadar olan sürede yeterli miktarda su tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu nem ve dengenin sağlanmasına yardımcı olur.

İdeal su tüketimi: Ne kadar yeterli?

Dr. Bilge, iftardan sahura kadar olan zaman diliminde en az 10-12 bardak su içilmesi gerektiğini öneriyor. Bu miktar, oruç tutan kişinin vücut ihtiyaçlarını karşılamak ve gün içinde yaşanabilecek su kaybını telafi etmek için idealdir. Su tüketimi, gün içinde kaybedilen sıvıların yerine konulmasını sağlar ve oruç tutmanın olası zorluklarını hafifletir.

Çay ve kahve: Gizli tehlikeler

Ramazan ayında sıkça tüketilen çay ve kahve gibi içecekler, susuzluk hissini geçici olarak giderse de, diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su kaybına yol açabilir. Dr. Bilge, bu içeceklerin tüketimini sınırlamanın ve iftar sonrası alınan sıvıların çoğunun su olmasının önemini vurguluyor.

Sıvı kaybının sinyalleri

Yetersiz su tüketimi, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Dr. Bilge, özellikle sıcak hava koşullarında, bu belirtilerin önlenmesi için su tüketiminin artırılması gerektiğini hatırlatıyor. Su, vücudun sıcaklık dengesini korumak ve sağlıklı kalmak için hayati öneme sahiptir.

Sağlıklı oruç tutmanın anahtarı

Ramazan ayında sağlıklı kalmak için, Dr. Bilge su tüketiminin yanı sıra dengeli beslenme ve düzenli hafif egzersizlerin önemine dikkat çekiyor. İftar ve sahur öğünlerinde dengeli bir diyet, vücudun gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar ve oruç tutmanın fiziksel zorluklarını azaltır.

Sağlıkla dolu bir Ramazan

Dr. Ahmet Bilge'nin önerileri, Ramazan ayını sağlıkla geçirmek isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, bu kutsal ayı sağlıkla ve dinç bir şekilde tamamlamanın anahtarlarıdır. Ramazan 2024, sağlık ve huzur dolu geçsin.