Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 8 Mart – 24 Mart 2024haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor. Mine Ölmez, zikirli burç yorumları..

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU 18-24 MART 2024

Yakınların seni anlamıyorsa, birazcık uzak durmanın zamanı gelmiş olabilir. Koçlar aslında biliyor musunuz değer kaybetmediniz, tam tersine? Şu son bir yıldır yaşadıklarınız sizi öyle bir değerli hale getirecek ki. Hiç abartılı bir yorum değil. Bu kuzey aydüğüm koç burcunda belki gözden düştünüz zorluklar yaşadınız. Boşandınız ayrıldınız, ruh halleriniz indi çıktı.

Ayrılıklar, kopuşlar ya da değersiz hissettirmeyle karşı karşıya kaldınız ama hiç üzülmeyin. Bu süreçten alnınızın akıyla başarıyla çıkabilirsiniz. Eğer siz doğru davranan fedakar vefalı aslanlar gibi hani koçsunuz ama aslanlar gibi bir koçsanız hiç korkmayın. Çünkü kuzey ay düğün bulunduğu burçtaki kişiyi belki birazcık sansasyonlarla uğraştırır yorar ama. Sonuç olarak zafer sizin olur.

Hayat sizi yaşam amacınıza doğru yönlendiriyor. Bunu sakın unutmayın. Biz bazen ben aynı dönemi yaşadığımda kuzey ay ödül çok acı şeyler yaşamıştım. Sonrasında zirveye çıkmaya başladım. Şunu tavsiye ediyorum, size eğer gerçekten acı çekiyor ve üzülüyorsanız bilin ki sabrın sonu selamettir.

Bu zorluklar aslında sizi gerçek yaşama amacınıza götürmek için. Bir konuda oyalandığımız zaman artık o noktada oyalanmamamız için art arda belki kötü olaylar yaşıyoruz. Fazla konuya takıldığınızı fark ederseniz oyalanmamanız için kendi kendinize ‘hadi kalk buradan, artık yoluna bak, kendine yeni bir yol çiz’ demelisiniz.



Böyle yaparsanız yeni bir yılın içerisinde yavaş yavaş çok da huzurlu, çok da güzel bir döneme gireceksiniz. Tabii ki güzel bir ilişkiniz varsa mutluysanız bozmayın bu ilişkiyi. Çünkü yapmak her zaman çok zordur. Yıkmak çok kolaydır ama yıkarak kadar gidebilirsiniz. Bazen de insan içinde bulunduğu ilişkinin güzelliklerine doğru karşı tarafla birlikte akmayı bilmeli.

Yani ondan ayrıl, bunu sev ayrıl yapmamalı. Gerçekten eğer yıllarınızı harcadığınız ortak işleriniz, ortaklarınız ya da bir sevgiliniz eşiniz varsa çok ayıp bir şey yapmadıysa size karşı affedici olmanızı tavsiye ederim. Bu aralar sevgi nerede? Sevgi uzakta kendimi beğenmiyorum, çok huzursuzum diyorsanız. 12 evinize Venüs yerleştiği için.

Çünkü sistem ilahi sistem Allah’ın sistemi gereği şu anda siz içinizdeki manevi güzelliğe uyanma zamanındasınız. Bazen bedenimizi çok beğeniriz. Bazen içimize bir kıpırtılar doğar ya şimdi içinize kıpırtıların doğma zamanı. Güzellik uzakta değil güzellik içinizde, mutluluk, içinizde, sevgi içinizde ve şunu hiç bir zaman unutmayın.

Eğer siz içinizden bir mutluluk yaşamıyorsanız, dışarıdan hiç kimse size mutluluğu getiremez. Mutluğu biri size getiriyorsa bu taşıma suyla değirmen döndürmeye benzer. Yani senin içinde yok. Bir gün birisi geldi, enerjini yükseltti, evine gitti. Sen yine kaldım böyle. İçinde o mutluluğu yaratmayı oluşturmayı bilmen gerekiyor.



Sevgili koç, bunu sana çok tavsiye ediyorum. Zenginlik de huzurda senin içinde. Eğer dışarıdaki insanlar seni mutsuz ediyorsa biraz uzaklaşmayı bil biraz geri çekil. Bazıları çok yurt dışı yolculukları yapabilir. Bu ara uzaklara gidebilir, gezebilir tozabilir. Bazıları da bulunduğu yerde ruhunun uzaklaştırıp çekebilir.

Yani bir yanınızdadır ama ruhu başka yerdedir. Bu ara koçların ruhu başka yerlerde olabilir, dikkatli incelemekte yarar var. Hanımlar özellikle koç eşi olanlar, ruhları başka yerde olabilir mi acaba? Diye nadiren evet, aldatmalar platonik aşklar. Böyle ütopik ilk aşklar yani olmayacak kişilere aşık olma özellikle ergenlik çağında ya da ergenlik çağında bitirememiş, yetişkinlerde platonik aşklar olmayacak kişilere kapılmalar görülebilir.

Bu arada alerjik reaksiyonlara ve yine sağlık konularına, özellikle ayak sağlığınıza bu aralar birazcık dikkat edin. Yediğiniz içtiğiniz size alerji yapmasın diye özen gösterin. Böyle sebebini bilmediğiniz şekilde vücudunuzda ödem toplama durumu olabilir, ödem tutabilir, vücudunuz şişebilirsiniz.

Bunlara bir dikkat edin su tüketimini artırın ve yeme işlerinizi dengeleyin. Dezavantajınız bu aralar yalnız kalmak isteyebilirsiniz? Birazcık size anlamayanlarla kuvvetli sınırlar çekmeniz gerekebilir. Gerçekten yorulmak ruhunuzu yormak istemiyorsanız, böyle kişilerle aranıza kuvvetli sınırlar çekin. Avantajınız ne? İç aleminizdeki zenginlik, huzur ve iyileşme size doğru geliyor.



Bu hafta daha aktif ve hızlı olacaksınız. Ruhunuz yavaşlayabilir ama bedeniniz hızlı. Çünkü Merkür de koç burcuna geçti. Ne zamandır hani böyle son 23 aydır size duyurulmayan haberler gelmeyen havadisler duyacaksınız. Açılmayan işlerin açıldığını göreceksiniz. Merkür Koç’a, El Fettah isminin enerjisini arkasından da El Rezak isminin enerjisini getirecek.

Yani işiniz gücünüz açılacak, fırsatlar önünüze daha çok gelmeye başlayacak. Ama konuşmalarınıza dikkat edin. Belki bazen istemeden insanları kırıyorsanız o işte bilinçaltınıza birikmiş olan. Kırgınlıkların, kızgınlıkların geçmişte yaşadığınız olayların etkisi olabilir. Geçmişin rüzgarıyla bugünün çamaşırlarını kurutamazsın.



Geçmişi bugüne taşımayın! Yurt dışı yolculukları, uluslararası ilişkiler, maddi konular, işlerin hızlanması konusunda son derece şanslısın. Eğer bir duygusal çöküntü yaşıyorsan, bununla geçici olduğunu sana hatırlatırım, ruhsal çöküntünün ne zaman biteceği biraz da sana bağlı.



Birde şunu söylemeden geçemeyeceğim, fitne sokmak doğru mu bilmiyorum ama; Koçların biraz arkalarını kollaması lazım. Bir ihanet oluyor gibi. Evinizi barkınızı kontrol edin büyü muska işlerine maruz kala bilirsiniz. Dikkatli olun, sağlıcakla kalın!

BOĞA BURCU 18-24 MART 2024

Sevgili Boğalar parlak bir yıldız gibi ışıl ışıl, boğa hayatının en şans devresinde… Ya ben hiç öyle hissetmiyorum diyorsan, o senin enerjinin düşüklüğünden kaynaklanıyor. O senin voltaj ayarlarının düşüklüğünden kaynaklanıyor. Ayağa kalk harekete geç bak kaç yılda bir 12, 13 yılda bir gelen bir fırsat sana geldi.

Jüpiter, boğa burcunda kendini yenilemekte bereketini artırmakta fırsatları görmekte senin elinde ve sakın moralini bozma. Şimdi Venüs’le balık burcunda dost burcuna yerleşti. 11 evinde bu ne demek? Kutlamalar, zaferler yeni işlerden gelecek olan güzel gelirler. Mesela normalde bir işim var ek gelirlerin olabilir, fırsatlar ayağına gelebilir, şansın açılabilir.

Dostlarınla kuvvet birliği yapacağın ve gerçek dostlarını göreceğin bir dönemdesin. Bu ara ne kadar sevildiğini göreceksin Bir lafımla nasıl yanımdalar, ya da bir üzüntümde nasıl yanımdalar görüp mutlu olacaksın.

Boğa Burçları bu hafta ufak tefek rahatsızlıklara dikkat etmesi lazım. Bu aralar baş ağrıları, migren atakları veya bir takım böyle hararet yükselmesi yaşayabilirsiniz. Mesela içiniz yanıyorsa hele Ramazan ayındayız iftarda böyle aşırı içiniz yanıyorsa, sahurda sakın su tüketimine özen gösterin. Özellikle iftar ve sahur boyunca sakın su içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü vücudunuz hararet yapabilir.



Güneş yakın zamanda koç burcuna geçmek için hazırlanıyor ve burada Merkür’ün de yerleşmesiyle beraber 12 evinizde bir hareketlilik başladı. Kıskanılıyorsunuz ama kıskanç olanların yüzünüze söyleyecekleri laflarla çözülmeyin. Bu aralar sizi kıskananlar ağzından kaçırabilir, patavatsızlıkla sizi kızdıra bilir ama siz bunlara önem vermeyin ve gülüp geçin.

Boğalar bu bir hafta 10 gün dikkat edin, bütün kıskançlar yüzünüze belli edilecek. Boğalar bu arada nişanlanabilirler, kutlamaları olabilir, davetlerde düğünlerde kuzen düğünü işte arkadaş düğününde boy gösterirken aşkı bulabilirler. Bunlar çok ihtimaller de ailede hediyelerin ve dileklerinin, umutlarının, hayallerinin hayata geçme zamanı.

Hatta bazı şeyler aniden gelişecek. Bunu ben 2-3 yıldan önce yapamam, 2-3 yıldan önce hayatıma biri girmez evlenemem diyenlerin çok hızlı hareket edeceği bir döneme giriyorsunuz. Bu olayları yaşarken çevreniz sizi tebrik ederken tebrik mi ediyor? Yoksa kıskanıyor mu anlayacaksınız?



Çok dikkat etmeniz gereken böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Ayrıca arkanızdan bazı dedikodular dönebilir. Bu dedikodular önemli midir? Bence önemli değil ama yine de siz de birazcık arkanızı kollayın. Ayrıca başınıza bu dönem böyle hafif hafif masajlar yaparsanız biraz daha stresinizi azaltırsanız iyi olur.

Bu hafta ateşli hastalıklara dikkat ederseniz çok iyi olur. Ani hareketler yapmayın, göz sağlığınıza çok dikkat edin, diş sağlığınıza çok dikkat edin, yani başınızdaki bütün azalarla ilgili birazcık daha dikkatli olmanız gerektiği bir haftadasınız.

Sevgili boğalar kutlamalar yapmanın oh be çok şükür demenin tam zamanı. Avantajınız başarı büyüme, kutlama dezavantajınız kafana aynı anda birçok şeyi taktığın için kafan çok yoğunlaşabilir. İşler, güçler çok yoğunlaşabilir. Aşırı derecede hızlı düşünüp paldır küldür hareket etme eğiliminde olabilirsin

Boğalar bu haftaki ten önemli tavsiyem sakinleşmeleri ve ruhen kendilerini dengelenmeleri. Boğaların dışında güzel bir enerji var. Kafalarının içinde ise bir savaş var. Ona mı yetişsem buna mı yetişsem, onumu yapsam bunu mu yapsam. O bana ne demişti? Dur bakayım o böyle mi yaptı? Hem insanları hem işi hem olayları aynı anda düşünme eğiliminiz olabilir.

Bu arada kardeşlerinizi de birazcık sinirlenebilirsiniz. Yakın çevrenizde birileri kardeş, komşu kuzen azıcık böyle bir sinsilik yapmış olabilir ufaktan hani bir şeyler duyabilirsiniz. Bunlara takılmayın, sen hayal ve ideallerini hayata geçirmeye bak. Kim kiminle konuşmuşsa da konuşmuş, işine bak sakinleş ya mukaddim, Ya melik bu da senin dilediğine öne alan sultan enerjisi kraliyet enerjisi gayet güzel.

İKİZLER BURCU 18-24 MART 2024

Hani derler ya hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Ama merak etme başına güzel şeyler gelecek, çünkü tam tepende Venüs var. Balık burcunda bir kere bu aralar barışmaların zamanı. Seni sevmediğini düşündüğün kırgın olduğun annen baban aile, büyüklerin kayınvaliden, kayınpederin ya da patronun ya da ne bileyim üst pozisyonda insanlar seni sevmediğini düşündüğün kişilerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsin.

Eğer bir görevin vatani bir sorumluluğun işte askerlik olur, işte tayin olur, atama olur, emeklilik olur. Yapman gereken bir bilgi, belge, evrak, işi varsa ya da yıllardır uğruna beklediğin uğraştığın bir resmi işin varsa ilginç bir şekilde önümüzdeki yaklaşık 15 günlük süreçte kolaylıkla çözülebilir.

Seni sevmediğini düşündüğün seninle enerjisini tutmadığını düşündüğün insanlarla bir barışçıl bir hava esebilir. Yıllara dayalı dargınlıkların bile iyileşeceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü böyle bir enerji hiç olmamıştı. Kırgınlıkların, küskünlüklerin, dargınlıkların geride kalacağı bir enerji oluşuyor.

Kim ne derse desin sen kariyer hayatında başarıya doğru gidiyorsun. Yine de bu aralar aile büyüklerinin senin desteğine ihtiyacı olabilir. Sevgine ve onların yanında olmana ihtiyaçları olabilir. Bunu da unutma. Bunun dışında arkadaşlık ilişkilerin aşırı hareketleniyor. Sosyal çevrende aşırı bir hareketlilik var.

Kimin davetine, kimin derneğine, kimin toplantısına gideceğini şaşırabilirsin. Grupların, derneklerin, kulüplerin içinde yer alabilirsin. Yeni bir gruba dahil olabilirsin. Mesela yeni bir arkadaş çevresine girebilirsin, enerjini yükseltecek, hızlı hareket eden insanlarla bir arada olabilirsin, spora başlayabilirsin.

Hareketli bir hayat planına geçebilirsin. Böyle bir enerjisi yüksek arkadaşlarınla daha yakın olacağın bir hafta… Ama sık sık önemli önemsiz konulardan tartışmalar da olabilir. Sosyal çevremde buna dikkat et. Bir hayalini, bir isteğini çok hızlı bir şekilde hayata geçirmek isteyeceksin.



Yani aceleci bir şekilde hayata geçirmek isteyeceksin. Ayrıca ne zamandır hak ettiğin halde alamadığın bir paran varsa bunu da alabileceğin bir haftaya giriyorsun. Böyle bir paldır küldür işlerinin hallolacağı bir zaman dilimi.

Dernekler davetler kalabalık gruplarda sende kısmetinin rızkının hatta ilişki kısmetinin açılmasına da müsait bir zamandan geçiyorsun, haberin olsun. Şimdi avantajın parlama, büyüme ve gelişme fırsatı. Kesinlikle öyle bu arada düşünce yapıları, inançları, bakış açıları komple değişiyor.

İkizlerin böyle bir yavaş yavaş hayat size bir öğretmenlik sunuyor ki her şeye bakışınız değişecek. İnsanlara bakışınız değer yargılarınız, yanlışlarınızdan dönme alışkanlıklarınızla bir aydınlanma yaşıyorsunuz. İşine bak mesela bu aynı aydınlanmayı iş hayatında da yaşayacaksın.

Haftanın dezavantajı arkadaşlarınla çok tartışma yaşayacak olması. Böyle gereksiz kavgaların çok olduğu bir dönem olabilir. İkizler fevri konuşmamaya çalışması gereken bir hafta. Bu ara ya çok uzatmayın, hemen konuşalım, bitirelim dediği için yanlış anlaşılabilir, düşünmeden konuşmayın, sevgili ikizler.

Özellikle sosyal çevredeki ve kalabalık gruplarda düşünmeden konuşma, bütün dedikodular senin üstüne kalabilir aman diyeyim. İşine kariyerine gelecekteki başarılarına odaklan, kendine özen göster ve daha çok değer ver. Tabi ki Allah'ı daha çok zikredebilirsin.

YENGEÇ BURCU 18-24 MART 2024

Evet, bir kere kariyer hayatlarında çok hızlı gelişme olacağı haftaya giriyorsunuz. İş bulabilir, iş kurabilirler markalaşma süreçleri olabilir, çat diye evlenebilirler, soyadları değişebilir, adları bakışı, toplumun onlara bakış açısı ya da bir markayla çıkabilirler. Kariyer basamaklarında çok hızlı ve çok güzel gelişmelere açıklar.

Şöyle bir 18 yıl öncesine gitsinler. Yaş grubuna göre bir de 9 sene öncesine gitsinler. Hangi konularla uğraşmışlardı? Kendilerini var etmek için nasıl bir çaba harcamışlardı? Anneleri aile büyükleriyle ilgili nasıl olaylar olmuştu? Şimdi bunun daha pozitif sürecinden geçiyorlar.

İş kurma, iş bulma, kendini toplumda bir imajla tanıtma. Ben artık topluma kendimi bu şekilde tanıtacağım. Bu arada gerçekten nasıl tanıdığımız ne kadar önemli yani hani eskiler der ya reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bence reklamın iyisi kötüsü olur. Tabi canım nasıl tanındığınız, isminizi nasıl duyurdunuz? Çok önemli.



Sevgili yengeçler sizi insanlar nasıl tanıyacaklar, oturup bunu düşünebilirsiniz veya bir markanız varsa onu hayata geçirmek istiyorsanız beni insanlar nasıl tanımalı, nasıl kendimi ifade etmeliyim diye düşünmelisiniz. Evlenme arifesinde iseniz gerçekten ailenizin yalvara, yalvara yapma dediği insanları bence bir daha düşünün.

Bu arada aileler asla yanılmaz. Hiçbir zaman dün bir söz duydum, inanamadım. Bu kadar doğru bir tespit olamaz. Aileler arkadaşlarınız hakkında asla yanılmazlar. Çocuklar akrabalar hakkında asla yanılmazlar. Arkadaşlarınız sevgilileriniz hakkında asla yanılmazlar.

Bu kadar doğru olabilir mesela ben çok küçüktüm. Bazı akrabalarımızı sevmezdim, söylerdim, büyüklerim beni anlamazlardı. Yıllar sonra hepsini anladılar, çocuklar hisseder, kim evde kötülük saçıyor. Kim ne yapıyor? Kaloriferin arkasına muska sıkıştırıyor. Çocuklar bunları hiç unutmazlar görürler.

Gerçekten bu aralar yengeçler ailenin sözünden çıkmaması lazım. Özellikle 10. evde tepe noktası annedir. Annen sana yapma yap baba bak, kendini toplumda küçük düşürecek hareketler yapma diyorsa anneni dinle babanı dinle diyebilir. Mesela ebeveyne yapma oğlum yapma kızım bak seni yanlış anlıyorlar kendini doğru bir imajla sergilemiyorsun göstermiyorsun önce kariyerine odaklan önce işine odaklan önce ben kimim diye kendini toplamasın.

Sevgilini eşini seçme arifesindeysen aileni dinle veya ilişkilerinde hatalı paldır küldür gidiyorsa hata yapmamak için ailenin dinle sevgili yengeç. Bazıları hızlı bir şekilde evlilik kararı alabilir. Bazıları hızlı bir şekilde ilişki kararı alabilir. Dışınızda bir takım kaoslar dönüyorsa da hiç üzülmeyin. Çünkü Venüs o kadar güzel bir yerleşimde ki duaların kabul olacak.

Dileklerin kabul olabilir. Öğrenciysen başarıların artacak iş yoğunluğun ders yolunun tempon atacak ama bununla beraber başarıların da artacak hocalarınla nazik bir dille konuş eğer öğrenciysen hukuki bir işin varsa avukatınla konuşarak kolayca hallede bilirisin.



Nazik bir dille konuş asla öfkeli davranma inan ve akışta kal bak bu çok önemli. Manevi olarak kapılar sana çok açık rüyaların olduğu gibi ayan beyan doğru çıkabilir. Sana işaretler rehberlik veren insanlarla hatta hayvanlarla hatta olaylarla karşılaşabilirsin. Mesela aklıma gelen başıma geldi misali rüyamda gördüm karşıma çıktı misali.

Diye söylüyorum, dezavantajın yapılacak çok iş ve çok koşturmaca olabilir. Otoritelerle tartışma, aile büyüklerinin kalbini kırma tavsiyem ne kariyerine ve kendi gelişimine odaklan manevi yönün çok güçlü. Sadece olumlu düşün ve olumlu konuş. Çünkü gerçekten dokuzuncu evin inançlar evin muazzam iyi bir akış içerisinde duaların gerçek olabilir, isteklerin gerçek olabilir. O yüzden konuştuğuna dikkat etmen gerekiyor.

ASLAN BURCU 18-24 MART 2024

Aslanın bu hayattaki amacı ne biliyor musun? Amaç bak, amaç bu tabi ki psikolojik astroloji. Oyun sahnede olmak ve becerilerini hayatın içinde yaymak, kullanmak yani becerilerini göstermek, oyun ve sahnede olmak inanabiliyor musun? Amaca bak o yüzden o kadar çocuksu bir enerjiye sahipler ki, ruhlarını çeken emel insanlarla bozuluyor.

Onların hayatı mesela bir aslan ne yapmamalı? Enerjisini düşüren, buna işte sürekli olarak duygusal çöküntülerin içine sokan, ihanet eden, net olmayan insanlardan uzak durmalı. Bir aslan onu kıskandıran kafasını karıştıran, insanla asla mutlu olamaz. Çünkü kendisi yapı itibariyle gerçekten net bir insandır.

Biri siz kıskandırıyorsa o yüzden Aslanlar bu aralar kendinizi böyle hamur gibi hissediyor olabilirsiniz. Kalkamıyorum halim yok canım hiçbir şey yapmak istemiyor diyorsanız muhtemelen hayatınızda bir enerji vampiri bir toksik canlı olabilir. O toksikten materyalden bir arının. Bu her şey olabilir işinizden mutsuz olabilirsiniz, iş hayatınızda çok sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz.

Bir test edin bakalım size ne iyi gelmiyor arkadaşlar? Bu arada şundan bahsetmiyorum, aslanlar için de hepimiz için de başımıza bir şey geldiğinde hep sorunu başkalarında aramak doğru değil ama siz gerçekten hayatınızda normal devam ederken tuhaf şeyler yaşıyorsanız etrafınızda gerçekten negatif biri olabilir.

Bunu da çok iyi ayırt etmek lazım. Sürekli faturayı başkasına çekmekten bahsetmiyorum. O kesmekten bahsetmiyorum ama eğer ben doğru davranmama rağmen neden bu haldeyim diye sürekli kendinize soran bir dönemden geçiyorsanız bir düşünün bakalım kim sizi toksik bir şekilde rahatsız eder bir şekilde davranıyor, maddi kaygılarınız vardır.

Ne zamandır ben size şunu söyleyeceğim, şu anda iyi haber var maddi anlamda ama birkaç hafta sonra yine sizi maddiyatla ilgili uyarmak zorunda kalacağım. Maddi konularla ilgili çok hareketli bir süreçten geçiyorlar. Olumlu ve olumsuz ne zamandır zorlanıyordunuz? Şimdi önünüze iyi gelir getiren bir iş kapısı çıkabilir.



Elinize beklediğiniz bir para geçebilir. Kredi istiyorsanız borç desteği arıyorsanız bir şey başlatacaksanız ama bir türlü destek bulamıyorsanız bir şey satmak istiyorsanız, bunları satmanın para bulmanın tam zamanı. Hani bir şekilde krediniz onaylanabilir elinize para geçebilir, mirasınız vardır, onu alabilirsiniz.

Öğrenciyseniz burs bulabilirsiniz. Maddi konularda destekli ve güzel bir süreçten geçtiğinizi rahatlıkla söyleyebilirim ama harcamalarınıza dikkat etmek zorunda da kalacaksınız. Birikmiş borçları varsa alamadıkları bir para varsa bunu tahsil edebilirsiniz. Aldıkları gibi de borçlarını ödeyebilirler.

Maddiyat da çok haşır neşir olacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bazılarınız kendinde bir takım değişiklikler yapabilir saçını, başını tarzını tipini değiştirebilir. Gerçekten bir takım ufak tefek beklettiğiniz operasyonlarınız varsa bunlar olabilir, ayaklarınızda ağrılar artabilir. Son zamanlarda sizin de alerjilerle ilgili sorunlarınız artabilir.

Özellikle ayak sağlığınıza çok dikkat edin. Ayağınızla ilgili yaptırmanız gereken, beklettiğiniz bir operasyon varsa veya ayak ağrılarınız varsa ve önemsemiyorsanız, bu süreçte harekete geçmenizi tavsiye ederim. Bir de genital bölge cinsel organlar açısından daha mikrop almaya yatkın bir süreçte olabilirsiniz. Hassas olabilirsiniz dikkatli olun.

Evet korkularınızla alakalı Allah'a bırakın diyorum deyin. Niye bu sürekli söylüyorum? Çünkü Aslan’ın sekizinci evinde balık var. Balık, Allah'a ve akışa bırakmak demek. Korktuğunuz bir şey varsa sağlık sorunu maddi kaygılar gelecek kaygıları varsa ya da ayrıldım hakkımı alabilecek miyim veya işte nafaka mı alabilecek miyim diyorsanız.

Primi mi bursumu neyse bulabilecek miyim diye kaygılarınız varsa kesinlikle ilahi bir şekilde her şey yoluna girecek. Evet aslanın sekizinci evinde şuan balık enerjisi aktif herkese hani diyorum ya akışta kalın, Allah'a güvenin dememin sebebi bu. Çünkü geçen hafta neydi sloganınız bir daha söylesen onu yaradan ortaya çıkar.



Öyle bir şey gelecek hepimiz için tam böyle bir enerji ama hepimiz bunu farklı bir alanda yaşıyoruz. Aslanlarda bunu korktukları konularla ilgili yaşayacaklar. Yani ben elimden geleni yaptım ama elimden bir şey gelmedi. Allah’ım sen düzelt dediğiniz şeylerin düzeldiğine şahit olabilirsiniz.

Aşk hayatınızda birazcık duygusal çöküntü, romantizm eksikliği mi diyeyim? Beklentilerinize verdiklerinize karşılık bulamamak mı diyeyim ya da ne bileyim ya çok sevdim kalbimle sevdim ama neden karşılığında böyle bir vefasızlık gördüm mü diyeyim. Böyle bir ruh hallerinde olabilirsiniz.

İlişkilerdeki savaşınız 20 Mart'a kadar devam ediyor. Lütfen bu savaşı kendi hayrınız için en azından birazcık yumuşatmaya bakın. Mücadeleli bir süreç çünkü ilişkiler açısından yine evet maddi sorunlarını varsa çalman gereken tüm kapıları çal gitti ki benim işe ihtiyacım var istiyorum, başvurularını yapmak tam zamanı, kendini yenileyip değiştirme zamanın gelmiş olabilir.

Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini bolca zikredebilirsin. Bu arada uluslararası işler yabancılarla ilgili konular, ticari konular, iletişim konuları, eğitim konularında aslanlar çok şanslı ve çok hızlı ani seyahat planları olabilir.

BAŞAK BURCU 18-24 MART 2024

Sevgili Başaklar biraz beni örnek alın. Sabah darbukayla uyanın kendinize aynada şöyle bir öpücük atın. Allah’ım sana çok teşekkür ediyorum deyin böyle mutsuz suratlar mızmızlık geçmişe takılmayın.

Bu ruh hallerinden kurtulmanız lazım. Burada bütün başaklarda var bu her şeyi düzeltmek birisi bir yanlış bir şey söylemesin, o ortamda o Başak’ın çenesi susmaz. İlla onu düzeltecek yapmayın, herkesi düzeltmek zorunda değilsiniz. O da öyle bir insan yani şöyle düşünün. Eğer öyle olsaydı evrende kainatta bu kadar birbirine zıt tuhaf acayip garip değişik şey bir arada olmazdı.

Yani bu düzen size ait değil ki siz değiştiresiniz. O insan size ait değil ki siz onu değiştiresiniz. Ihsan sadece bu hayatta bir tek kendini değiştirebilir. Başaklarda bunu yapmaya çalış mamalı, Neşeli olmaya romantik olmaya gayret etmelisiniz.

Mesela kafanızı kurcalayan bir konu varsa, eşin ile ilgili, arkadaşlarınız ile ilgili bazen şunu yapmak gerekiyor, bazen ne zaman bu zaman balık enerjisindeyken şunu yapmak gerekiyor, diyelim ki sana ihanet eden biri var etrafında eşin arkadaşın dostun şüpheleniyorsun, onu yaptığından utandır.

O kadar pozitif ol o kadar mutlu ol o kadar kendini sev o kadar huzurlu ol ve huzur ver ki ben ne yapıyorum ya desin ben kime bunu yapıyorum, neden bunu yapıyorum desin bir insana sürekli dedektif gibi peşinde olduğumuzda şüphelendiğinizde ne yapıyor?

Diye merakla hayatına böyle bir baktığımız zaman bir şey söyleyeyim mi? Kendilerine bir şey sanıyorlar, daha çok hata yapmaya başlıyorlar. Bence insanların hepsinin zihninde böyle bir dedektiflik oynamayı sevmek var.

Birine çok odaklanırsan sevgili başak bu aralar ne yapıyor ne ediyor beni seviyor mu benimle evlenecek mi? Benle alayım ediyor, böyle şeylere girersem bu insanı kaçırırsın sen kendini sev sen kendinin ne kadar değerli bir insan olduğunu ona hatırlat ve hissettir. Çok romantik şeyler yaşayabilir, evlenebilir, evlilik teklifleri alabilir, ilişkilerinde canlılıklar yaşayabilirsin.

Yalnızlar için müthiş bereketli bir süreç. Yani bereketli derken birden fazla insan sizinle tanışmak isteyebilir. Mesela Başak'sanız evlilik teknikleri alabilirsiniz, ilişki teklifleri alabilirsiniz. Tanışmalar, görüşmeler, karşılaşmalar olabilir. Hayatınızda böyle bir süreçten geçiyorsunuz.

Ve aynı zamanda nişanlar, nikâhlar kutlamalar hayatınızı renklendirebilir. Harika ve karlı bir ortaklığa başlayabilirsiniz. Eğer ortağınızla ya da eşinizle bir sorun yaşıyorsanız, bu konuda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortakla ve eşle de huzur bulmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Bunun dışında Merkür Koç burcunda çok para kazanabilir ve çok para harcayabilirsiniz.

Hızlı bir şekilde para kazanmanın ek gelirlerle bir yolunu bulabilirsiniz. Ya ben ne yapacağım, para kazanmam lazım diyenler evde oturmayın çok basit ürettiğiniz şeylerle hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. İletişim dilinizi doğru kullanırsanız ticari zekânızı çalıştırırsanız bu süreç sizin için çok verimli geçecektir.

Ödeyemediğiniz borçlarınız veya ödemeleriniz birikmiş varsa bunları da hızlı bir şekilde ödeme şansı bulabilirsiniz ama bu dönemde birazcık para geldiği gibi gidebilir. Yani çok harcama masraf bir şeyin satılması, elden çıkması bundan dolayı para ödemek özellikle elektronik cihazları yenileme yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Araba değiştirme, telefon değiştirme, bilgisayar değiştirme, internet bağlantısı bunlara çok para harcayabilirsiniz. Bu ara daha teknolojik şeylere kaynak ayırmak zorunda olabilirisiniz. Ama çok romantik bir dönem, çok romantik bir dönem size sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen insanla olmalısınız. Kesinlikle bir başakla beraber olan benimle demek istediğimi anlıyordur.

Başak 2 türlüdür. Bir tanesi insanı hayatı zehir eder. Seninle yarışır giydiğine karışır yediğine karışır gediğine karışır. Hayatına karışır çenesi durmaz susmaz. Allah’ım susmaz bu insanı zehir eder başak ben bile görüşmüyorum.

Bir tanesi de var ya senin hayatını kolaylaştırır. Bir şeyin eksik olmaz, o varsa sende eksik yok demektir. İkinci tür Başaklar bir bakmışsın hayatını toparlamış, her şeyi düzene koymuş nasıl bir zeka, nasıl bir pratiklik, nasıl bir psikologluk? Doğuştan psikolog olurlar. 2 türlü başak vardır. Biri hasta olan biri şifacı olan şifacıya denk geldiysen hayatın muazzam geçer.

Her gün şükredersin benim kocam gibi Allah’ım ben ne iyilik yaptım acaba şey önemli bir savaşta dedelerim peygamberimize yardımcı mı olmuştu? Şehit mi düşmüştü? Dersin! Kötü Başak'ta hasta eder.

TERAZİ BURCU 18-24 MART 2024

Ardından hemen terazilere geçelim. Sağlık ve huzur her şeyden değerli huzura odaklan avantajın iş hayatında hayal etmediğin bir bolluk ve bereket dönemi olabilir senin için. Çünkü ne zamandır çok yoruldular bütün angaryalar onlara kaldı. Bir prenses, bir Prens, ne kadar bu işlerle uğraşabilir yazık.

Terazilere o güzel tırnakları elleri belki çok yıprandı. Gerçekten öyle. Bu arada kadını prenses erkeğiyle Prens gerçekten öyle bak. Benim yönetmenim Hüsyin Ağabeyde öyle; Tabi Karadenizli olmanın vermiş olduğu bir durumda var sinirlendirmemek lazım. Ateşte yaklaşmayın Hüseyin abiye…

Öyle de bir sinirlilik durumu var ama Terazilerin geneli öyledir. Gerçekten her burcun toksik olanı ve iyi olanı var diyoruz. Ya mesela Başak için söyleyip Terazi de şöyle. Terazinin iyisi dünya iyisidir. Böyle hanımcık erkek kocacık kadın kocasını seven, erkek karısını seven tutan tipler olur.



Aynen benim hayatta bir tane hayat arkadaşım var, onu ezdiremem diyen gerçek terazi dünyanın en romantik partneridir. Sadık ama bir de flörtöz teraziler var mı? Fena onlar biraz var, kadınlı erkekle flörtözler. Evet, işte her burcun iyisi kötüsü, Terazi’nin kötüsü de biraz flörtöz olabilir.

Ayrıca çok dengesiz olabilir. Bir sabah sizi çok seviyor gibi bir sabah çok öfkeli gibi olabilir işte. Herkesin iyisi kötüsü var ama genel olarak terazi zarafetle ilgili nezaketle ilgili başkalarını düşünmekle ilgili adaletle ilgili bu aralar gerçekten çok yıpranmış olabilirsiniz. Bir sürü boş işle uğraşıyor olabilirsiniz.

Anne mi yeteceğim, babamın mı yeteceğim kaynanama mı yeteceğim, kayın babama mı yeteceğim, işe mi gideceğim, çocuklarla mı uğraşacağım veya kendi hayat planınıza göre düşünün mesela iş hayatında bütün işler size kalmış olabilir.

İş arkadaşlarınız sizi çok üzüyor olabilirler ya tembellik yapıyorlardır ya işten ayrılanlar vardır, bütün işler sizde kalıyordur. Bir şekilde siz olduğunuzdan daha çok şeyle sorumlu olduğunuzdan daha çok şeyle uğraşıyor olabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda bir sorumluluk fazlalığı yüzünden de zorlanıyor olabilirsiniz.

Sizi şimdiden uyarıyorum. Nisan ayında hem psikolojinize hem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi bana demeyin bu hafta güzel söyledin. Haftaya kötü söyledin demeyin çünkü şu anda çok güzel enerjiler altındasınız iş bulabilirsiniz.



Güzel bir iş arkadaşınız olabilir, iş hayatınızda desteklenebilirsiniz, iş bolluğu, iş bereketi yaşayabilirsiniz ama birkaç hafta içerisinde de işe yetişememe, aşırı yorgunluk olacak gibi görünüyor. Bazı sağlık problemleri Allah korusun tabi gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmeye devam edin.

Bazıları emekli olabilir. Emekli ikramiyesini almaya başlayabilir, iş hayatında bir değişim yaşayabilir. Sağlık sorunu varsa tedavi olmaya başlayabilir ama bu süreç birazcık sürecek gibi. Yani çok yüküm var ya yoruldum artık bu kadarını taşıyamıyorum.

Özellikle teraziler Nisan ayına doğru hayatlarındaki erkek kardeş erkek, işte kuzen, baba, kardeş, eş gibi ya da evlat. Bunlarla problemler çok yaşayabilir. Şimdiden uyarmak istiyorum lütfen önceliği birazcık kendi sağlığınıza verin. Merkür’ün koç’ta oluşu yalnız teraziler için bol bol tanışma demek.

Bu yalnız teraziler için yeni insanlarla karşılaşma demek, yeni insanlarla bir araya gelme demek bir anda birden böyle kısmetim açıldı. Ya ne oldu böyle? Hiç kimse yazmıyordu aramıyordu, beni beğenmiyordu derken ne oldu da ilgi odağı oldum diye bilirsiniz.

Mesela bu aralar şunu tavsiye edebilirim, ben terazilere kendiniz bir partner bulamıyorsunuz veya bulduklarınız hep problemli çıkıyor. Güvendiğiniz insanların sizi birileriyle tanıştırmasına izin verin. Tam zamanı güvendiniz insanların hani son zamanlar gibi 12 hafta sonra metro girecek. Çünkü devreye güvendiğiniz insanların sizi birileriyle tanıştırmasına izin verin.

Çünkü kısmetiniz gerçekten çok açık. Yavaş yavaş Venüs buraya ilerliyor ve birdenbire nisanın sonunda Mayıs’ta öyle bir kısmetiniz açılacak ki hem maddi kısmetiniz hem manevi kısmetinizi öyle bir açılacak ki şu anda da böyle ben mutsuzum, yalnızım gibi de düşünmek yerine gerçekten tanışmalara olanak verin ben buna çok saygı duyuyorum.

Mesela yok ya istemiyorum deyip kestirip atmak doğru değil. Kimi kestirip attığını bilmiyorsun çünkü. Bir kahve iç bir tanış bundan zarar görmezsin. Güvendiğin insanlar aracılığıyla gelen kişilere sıcak bakabilirsin. Bu aralar ayrıca partnerine bir sorunun varsa bunu konuşarak çözebilirsin. Aceleci olma, fevri olma sorunların hemen çözülmesini bekleme sevgili terazi yani ben anlatıyorum anlamıyor.

Bir an önce değişsin bir an önce düzelsin bir an önce evlenelim, bir an önce ayrılalım, negatif şekilde ve hızlı ve aceleci yaklaşma partnerine sakinleş ve partnerine zaman tanı her ne konuda olursa olsun. Ayrıca senin zamana ihtiyacın varsa bunu da ona söyle… Hızlı kararlar almaya çok meyillisin. Evlenelim ayrılalım istemiyorum istiyorum. Yavaş ol yavaş ol yavaş ol...

Özellikle sana söylüyorum, her konuda korunuyor ve destekleniyorsun. Allah seni koruyor. Kendine karşı şefkatli ol dinlenmek ve çalışmak arasında bir denge kur uykunu beslenmeni bozma tatlı ihtiyacın maksimum artabilir yediklerine dikkat et.

AKREP BURCU 18-24MART 2024

Akrep gerçekten tek başına başardığın her şey için bir gün iyi ki diyeceksin. Kendilerinin üzenin peşinden ağlıyorlarsa kendilerini üzene tırnaklarını geçiriyorlarsa onları Anlamayan insanlara kendilerini anlatmak istiyorlarsa mevzuyu anlamamışlardır. Geçmişe takılıp kalıyorlarsa anlamamışlardır.

Kendileriyle gurur duyuyorlarsa başardıklarıyla gurur duyuyorlarsa dimdik ayaktalarsa ve iyi ki böyle olmuş. Ben Allah'a güveniyorum diyorlarsa doğru yolu bulmuşlardır. Kendilerini böyle tespit edebilirler. Ağlıyorsanız üzülüyorsanız canınız yanıyorsa bilin ki bu dönem geçici bir dönem.

Şimdi sorumluluklarını size de ağır gelebilir. Aşk hayatınız ciddi ilişki sorumluluğu, evlenme zorunluluğu, askere gitme, çocuk bakma. Bazı şeylerde zorlanıyorlar kimisi çocuklarıyla zorlanıyor olabilir. Kimisi çocuklarının hayatındaki olumsuzluklar sebebiyle zorlanıyor. Kimisi ilişkisinde bir türlü ciddiye gidemiyor ya da tam tersi erken olduğunu düşünmeyesine rağmen ciddi bir ilişkiye doğru gidiyor olabilir.



Bu aralar hayattan zevk almak pek kolay değil. Akrepler için bu arada Satürn gezegeni, sorumluluklarla ve olgunlaşmakla ilgili dolayısıyla sizin eğlenceye keyif çocuklar aşk alanınızdan geçiyor. Sorumluluk gezegeni ve gayet sıkıcı bir gezegen eğlence alanından geçiyor. Bu sizin eğlenemediğinizi özel hayatınızı çok tatlı zamanlar yaşamayacağınıza alamet.

Aşk, romantizm, cinsellik gibi konularda mahrum olabileceğinizi, sevgiyi tam derinlemesine hissedemediğinizi gösteriyor olabilir. Siz de yeniden öğreniyorsunuz. Çocuklarla ilişki kurmayı, bazılarınız gerçekten çocuk bakmayı şimdi öğreniyor. Bazılarınız yıllardır sahip olduğu evladını tanımaya çalışıyor yeniden bazıları aşk içinde ilişki içinde evlilik içinde olduğu insana şöyle bir bakıyor, ben nasıl bunları görememişim diyor.

Yeniden öğreniyorsunuz bazı şeyleri bu süreç sizi kendi başınıza kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya zorluyor. Yeteneklerinizi ortaya çıkartın. Ben tek başıma olsaydım hiçbir erkekten veya hiçbir kadından veya ailemden hiçbir desteğim olmadığı takdirde ben acaba ne başarırdım? Diyin!



Akrep bu süreci yaşıyorsun, arkadaşından, eşinden, dostundan, çocuğundan kimseden hayır olmadan sadece kendi yeteneklerini ortaya çıkarmakla ilgili bir süreçten geçiyorsun. Olumlu tarafı aşktan yana ve ciddi ilişkilerden yana. Biraz daha iyi bir döneme gidiyorsun. Çocuk sahibi olmak veya çocuklarla problemleri çözmek için daha iyi bir döneme gidiyorsun.

Biraz daha kendini daha iyi gösterebileceğin sahnenin biraz daha önüne çıkabileceğin şeyler için iyi ki de böyle olmuş boş ver deyip geçebileceğin bir sürece doğru gidiyorsun. Lütfen birazcık kendine zaman ayır, imkânın varsa azıcık da olsa keyif yapabilirsin. Çünkü Venüs Balık burcunda senin o sorumluluk ve negatif enerjinin biraz olsun üstünden alacak.

Venüs’ün Balık burcunda olması çocuklarınla, sevdiklerinle sevdiğim insanlarla bir arada olmana olanak sağlayacak gibi görünür. Çok yakında bir takım kutlamalar olabilir. Artarda evlilikler, nişanlar, nikahlar bunlar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda canlanma bebek kutlamaları gündeme gelebilir. Böyle de bir güzellik yaşayabilirsiniz.

Sevgili akrepler size tavsiyem iş arıyorsan daha kolay bulabileceğin bir hafta. Aşk hayatında ciddileşme ve sağlam ilerleme sürecine geçebilirsin. Sahnede ışıldama zamanında gelmiş olabilir, içine kapanma aslında herkes hani? Akrebin sahnesi nasıl biliyor musun? Şarkı söyleyip laylaylom bir sahne değil, bir sürü emek verdim, güzel bir şey inşa ettin.

Ben çok zor bir süreçten geçtim ve bir şey başardım deyip bunu sahneleme zamanı. Yani herkesin helal olsun sana ya vallahi çok iyi ayakta kaldın diyeceği ve gerçekten emek, emek sağlam ve kalıcı şeylerle ilerleyeceği yani günlük başarılardan bahsetmiyorum.

Bu kazanmış olduğu başarılar bir evlat ne bileyim belki velayetini almaya çalışıyordun. Onu alacak belki çocuklarını göremiyordun onları görecek bir şeyler başaracaksın. Bu başardığın şeyler öyle geçici şeyler olmayacak. Sevgili akrep bunu da söylemek istiyorum işinde çok bereketlenme, zamanındasın.



Öyle sevgili akrep galiba birazcık daha dişi sıkmak gerekiyor. Ama güzel hayatında olumlu gelişmeler var. Şimdi sıra kime gelsin? Yayla ve kendini yıllar sonra yükselen yay olduğunu anlayanlara gelsin.

YAY BURCU 18-24 MART 2024

Hemen başlayalım. Ailenin direği sen olmayabilirsin ama ailenin neşesi ve umudu sensin. Bu aralar ailene pozitif enerji verme büyüklerinin yanında olma, ailede bir mutluluk, bolluk, bereket, neşe enerjisi, yayma görevi sana düşebilir. Gerçekten sevdiklerinin aile büyüklerinin yanında olman gereken durumlar olabilir.

Annen de baban da aile büyüklerini birtakım sağlık sorunlarının yükselebilir sen onların yanında olmak durumunda kalabilirsin. Evini temizlemek eşyalarını yenilemek, evini düzenlemek için de çok güzel bir süreçten geçiyorsun. Ayrıca gerçekten ev alabilir, arsa alabilir bir şekilde geleceğinle alakalı önemli bir yatırımda yapabilirsin.

Bu konuda destekleniyorsun. Sevgili yay sana tavsiyem lütfen ailenle küssen dargınsan bir takım kırgınlıklar varsa ve bunlar seni rahatsız etsin ya da etmesin. Hani belki etmiyordur ben böyle mutluyum diyorsun ama sonradan pişman olmamak için ailenin ve aile büyüklerinin yanında ol. Eğer hastalarsa sağlık sorunları varsa onlara destek ver.

Gerçekten evi ayakta tutan enerji, senden yayılan pozitif enerji olacak bu aralar gibi görünüyor. Aile içinde fedakarlık, barış, huzur hakikaten Ramazan atmosferinin o ilahi, manevi barışçıl enerjinin yaşanma zamanı gibi görünüyor. Bu aralar evde yemekler düzenlemek, ev davetlerine katılmak, aileni bir araya getirmek için güzel gelişmeler yaşayabilirsin.

Fırsatların olabilir. Gerçekten de ev eşyalarını da yenileyebilir. Mesela koltuklarını değiştirebilirsin, evde bir değişiklik yapabilirsin. Ev sahibi olabilirsin, aradığın gibi bir yerde bir ev bulabilirsin. Ev kiralayabilir yeni bir düzen oluştura bilirsin ve bu düzen hoşuna gidecek gibi görünüyor. Bu süreçte bu düzenin ile alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksın.

Dezavantajım, sorumluluklar biraz ağır gelebilir, işte annene bak, babana bak evi bak düzenle birden fazla şeye koşturmak. Sana bu ara zor gelebilir ama aşk hayatında çocuklarınla ilgili konularda hızlı sonuçlar alacağım bir dönemdesin mesela sınav sonuçları varsa çocuğun açıklanabilir velayet davası şuyun buyun varsa veya bir kaygı yaşıyorsan evladınla ilgili güzel bir süreç olabilir.

Çocuğunuz sevdiğin insanları alıp tatile gidebilirsiniz. Sevgilinle eşinle kaçamakların tatillerin olabilir. Bu aralar biraz daha keyifli işlere kısa kısa bir gün, 2 gün vakit ayıracaksın. Eğlence ortamlar mutlu keyifli durumlar ve tatil organizasyonları böyle bir şeyler olabilir.



Çocuğun çok fazla gezebilir, çok fazla dolaşabilir. Bu seni biraz sinir edebilir, hiç evde durmuyorsun diye bilirsin. Böyle yaşaya bilir ya da işte ne bileyim çocuğun ile kısa tartışmaların olabilir. Yani böyle bir anda saman alevi gibi sönen tartışmalarınız olabilir. Onun hayatında da bir konuda hızlandığını görebilirsin.

Yani bir şeylerin çok hızlı aktığını, ilişkinin veya iş hayatında veya resmi konularda bir şeylerin çok hızlı aktığını görebilirsin ama bu aralar gerçekten ailevi sorumlulukların yanı sıra keyif yapmak, tatil yapmak, eğlenmek için vakit ayırmalısın.

Ben yalnızım, kimsem yok deme aşık olabilirsin. Yıldırım aşklarına çarpılabilirsin. Daha keyifli tatlı enerjiler içerisinde görünüyorsun. Oyun zamanı gibi hani çocukluğuna dönme deriz ya tam bir çocukluğuna dönme zamanı. Yaylar özellikle yükselen yaylar için tam çocukluğuna dönme zamanı. Sevdikleriyle sevdiğin aktiviteleri yapma zamanı.

OĞLAK BURCU 18-24 MART 2024

Ayrıca hobilerini meslek haline getirebilir. Hobi olarak yaptığın bir şeyden para kazanmaya da başlayabilirsin ve çok hızlı akacak olaylar. Ya malik el mülk, mülkün malın gerçek ve tek sahibi, sen de mal mülk sahibi olmak istiyorsan bu aralar istemenin tam zamanı.



Düşüncelerini iyileştirmeye ve hayatın huzura kavuşturmaya devam et sakın bomboş tartışmaların baş kahramanı olma, insanları düzeltmeye, onlara bir şeyler anlatmaya çalışmaması gereken burçlardan birisi de sensin.

Kesinlikle kendi gelişimine odaklan. Çünkü hayat seni geliştirmek için önüne farklı değişik fırsatlar çıkarabilir bu aralar. Göz el dil kulak yoluyla değil de ruh yoluyla öğrenme zamanı. Oğlaklarda gerçekten bu aralar sen ruhunla bir şeyleri öğreniyorsun. Sezgilerin son derece güçlü karşına çok ilginç rastlantılar çıkabilir.

Mesela aklıma gelen başıma geldi. Ay bir şey düşünüyordum, karşımdan geldi, canım bir şey istemişti, komşu getirdi diye düşüne bilirsin. Bu aralar gerçekten dua ve dilek kapıların çok açık olabilir. Duygu ve düşüncelerini dengelemen lazım. Gerçekten bazı şeyleri çözemiyorsan akışa bırakman lazım.

Özellikle kardeşler, yakın çevre ve akraba ilişkilerinde. Barışçıl bir enerjide olmanı tavsiye ederim ve çok enteresan sakın yakınlarınla sert diyaloglara onları kıracak cümleler kurma yoluna gitme lütfen kavga etme ayrıca küs olduğum bir komşun kardeşin akraban varsa ramazanın da böyle bereketiyle ve feyziyle inşallah barışma güzel konuşmalarınızda olabilir.

Affedicilik yaşanabilir, karşılıklı birbirinizi affedebilirsiniz. Biraz daha düşüncelerinde, duygularında ve söylemlerinde yumuşama zamanı senin için gerçekten düşüncelerinin kaderini olduğunu geçen hafta da söylemiştim. Hala bu süreç çok daha yoğun olarak devam ediyor ve şunu sakın yapma.

Yani illa benim dediğim olsun ben haklıyım noktasında olma. Ben iyi davranacağım sena bakayım ben seni bir test edeceğim. Diye düşünme ve kimseyi test etme… Gerçekten seni yoran üzer canını sıkan insanlarla problem yaşıyorsan, onlarla çok da diyalog kurmak zorunda değilsin. Bu arada gerçekten kurtulmak istediğim bir hukuki süreç varsa örnek ayrılmak istiyorsun olmuyor.

Boşanmak istiyorsun olmuyor veya bir işi bırakmak bir sözleşmeyi bir anlaşmayı iptal etmek istiyorsun olmuyor. Böyle tereyağından kıl çeker gibi seni yoran şeylerden kurtulabileceğin bir döneme gireceksin. Çok seyahat edeceğin çok gezeceğin çok şey öğreneceğin bir dönem olabilir.

Ehliyet al alabilirsin, trafikle alakalı bir kursa yazılabilirsin. Arabanı yenileyebilirsin. Böyle kısa kısa eğitimler alıp kısa kısa sonuçlar hızlı bir şekilde elde edeceğim bir zaman olabilir. Gerçekten bilgi edinmek için de anlaşmalar, sözleşmeler yapmak için de ayrıca seni yoran canını sıkan anlaşmaları sonlandırmak için de destekleniyor olacaksın.

Düşüncelerine dikkat et hakikaten kaderin olur konuşmalarında ve düşüncelerin de söylemlerinde nazik dikkatli, uyumlu ve tatlı olmaya çalış lütfen. Merkür Koç burcu da sen de bu ara aile bireylerinle çok fazla bir araya gelebilirsin. Konuşmalar, görüşmeler, iletişim kurma çok fazla olabilir. Babayla, anneyle, kardeşlerle lütfen diyaloglarında kırıcı olmamaya çalış.

İlişkilerle ilgili ciddi ilişkileri açık olduğum bir dönemdesin. Ama gel geç ve hızlı kararlar vermemeye çalış. Evlenirim bu benim tam aradığım kişi karşı tarafa da bu enerjiyi verme, aceleci olma normalde oğlak aceleci değildir. Oğlaklar toprak element olduğu için bazen çok çabuk karar verebilir.

Bu aralar çok emin olmasan iyi olur diye söylemiş olayım. Evde düzenlemeler, tamirat, onarım işleri için doğru zaman. Bu hafta senin dezavantajın yok. Kendine yok, çıkarma valla şaka gibi şimdi dezavantaj arıyorum tamam mı? Yok şaşırdım kaldım. Dezavantajı falan yok gayet iyisin sana bağlı biraz da.



KOVA BURCU 18-24 MART 2024

Kovalar daha çok kazanmak uğruna elindekini kaybetme riskine sahip. Dikkat et aceleci olma akarken doldurayım dur deme… Daha çok kazanayım şu işe de atlayayım, buna da atlayayım. Onu da yapayım. Bunu da yapayım deme sakinleş. Para kazanacağım, bereket de bolluk içinde olacağın diye bu süreçte sakın açgözlülük yapma. Kova açgözlü demek değil.

Böyle bir dönemden geçiyor olabilirsin akarken doldurayım dur şu işe de atlayayım, bunu da yapayım demeden kendi yolunda git ve kendi işine bak. Kendi çizginde yürü ve gerçekten evet akarken doldur ama yapamayacağın şeylere de el atma lütfen. Yani gerçekten emin olmadığın işlere de girme…

Özellikle riskle spekülatif manipülatif şeylere girip de havaya girme biliyorsunuz bu dijital paralar vesaire bunlarla ilgili çok iniş çıkışlı şeyler oluyor mesela. Hayali şeylerden uzak dur. Hayalperestlik özellikle parayla ilgili konularda kendini şöyle bir sağlama almanı tavsiye ediyorum. Acele karar verme parayla ilgili konularda dezavantajım bu olabilir.

Avantajın ne işlerin çok hızlı akmaya başlayacak. Konuşmaların beklediğin haberler çok hızlı gelmeye başlayacak. Sen de işte arabanı, elektroniklerini, internetini halletmek istiyorsan bunlar çok hızlı olabilir. Tamirat, tadilat, işlerin varsa tam zamanı. Aynı zamanda ticarete girmek veya işte bir web sitesi açmak kendini tanıtmak, düşünce ve söylemlerinle insanlara öncülük yapmak, yön vermek, parlak fikirlerine dikkat çekmek için çok iyi bir haftaya giriyorsun.

Kesin karar verme, acele karar verme düşünmeden konuşma önce yapıp sonra düşünmeye kalkma, önce düşün sonra harekete geç ama bu aralar fikirleri ne insanlara ilham olabilir, öncülük yapabilirsin. Kendini onların enerjilerini yükseltecek bir böyle motivasyon konuşmacısı gibi hissedebilirsin.

Eğitim başarın çok yüksek olabilir. Hızlı hızlı girdiğin sınavlardan çok büyük başarı elde etme şansım var. Mesela gerçekten bekleyen bir kursun, bir eğitimin varsa tamamlamanın tam zamanı diyebilirim. Senin için kardeşlerin yakın çevre ve akrabalarınla ilgili de trafiğin artıyor.

Daha çok yakın çevre iletişim içinde olabilirsin ve hayatında dijital bir iş yapıyorsan işte çok çekim yapmak, çok konuşmak, çok yazmak, ticaretle ilgili çok hızlı bir şekilde harekete geçmek, yaptığın işi internet üzerinden daha geniş kitlelere yaymak için tam zamanı.

Mesela normalde kendi halinde bir dükkanın var, internetle alakalı bir şeye başlayıp daha geniş kitlelere de satış yapmak, kargo ve benzeri konularda harekete geçmek, internet işlerinde harekete geçmek için müthiş bir haftaya giriyorsun.

Bazı Kovalar kardeş sahibi olabilir. Gerçekten kardeşiniz olabilir, kardeşi evlenebilir kardeşleriyle çok bir arada olmaya başlayabilir. İletişim trafiğin müthiş artıyor. Sevgili kova yine avantajların arasında maddi konularda büyüme ve gelişme ihtimali var.

Dediğim gibi burada denge çok önemli. Para sana geliyor kesinlikle ama sen bunu özellikle dikkatli değerlendirmelisin. Özgüvenin artabilir, yüzünde başında saçında bir değişiklik yapabilirsin. Şan dersi alabilir sesini güzelleştirmeye başlayabilir, yüzünü güzelleştirmeye başlayabilir imajını yenilemeye başlayabilir.

BALIK BURCU 18-24 MART 2024

Bu da senin öz güvenini yerine gelmesi anlamına geliyor olabilir. Sevgili kuva kıyafet bu sana yeter Merkür koç enerjisiyle Venüs balık burcunda şimdi. Venüs balığı çok seviyor yüceldiği yerde. Venüs Gezen gezegen adı üstünde. Bunlar seyahat ediyorlar. Her burç balığa geldiğinde çok mutlu oluyor.

Sevmek ve sevilmek o kadar da zor değil. Güvenmek o kadar da zor değil. Her şeye üzülmek yerine iyi tarafından bakabilirim. Ayrıştırmak yerine bütünleştirebilirim. Balıkların hayatında güzelleşecekleri, kendilerini benimseyecekleri ruhlarının güzelleşeceği, bedenlerinin güzelleşeceği bir hafta olabilir.

Gerçekten kendilerini güzelleştirebilirler. Bakımlarla işte saç baş bakımı, giyim, kıyafet, nişan, nikah aşk size çok yarayabilir mesela. Sevildiğinizi iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Mesela bu dönem özellikle hamile kalanlar kız çocuk sahibi olabilir. Bu dönem çocuk sahibi olmaya karar verenler kız çocuk sahibi olabilir.

Kız çocuklarınız, kız kardeşleriniz, kız arkadaşlarınıza daha güzel anlaşabilirsiniz ve aynı zamanda etrafınızda barışçıl bir enerji oluşabilir. Gerçekten şunu da tavsiye edebiliriz. Çocuklara bu ara daha çok zaman ayırın varsa yoksa başka çocuklara evcil hayvanlara daha çok zaman ayırın.



Gerçekten bir evcil hayvan edinebilirsiniz, güzel bir kedi edinebilirsiniz. Mesela Venüs enerjisi ilişkilerinize çok iyi gelir. Kedi sevgisinin ilişkilerle bir ilgisi var. Kediden korkan kadınların ilişkilerinin iyi gitmediği araştırmalarda tespit edilen bir şey.

Mesela kedi korkunuz varsa hayvan korkunuz varsa bunları aşabilirsiniz. Yani her şeyi sevme tamamen ilahi olanla Yaradan’ın bütün sevgisiyle bütünleşme zamanındasınız. Bu sizi hem maddi anlamda hem manevi anlamda çok iyi gelecek. Bir kere maddi olarak baktığımızda gerçekten güzelleşecek, yakışıklı, görülecek, parlayacak ve ışıldayacaksınız.

Maddi anlamda da eliniz güçlenecek. Manevi anlamda da ruhani, güzellikler işte güzel rüyalar, güzel hisler, güzel tekliflerle karşılaşacaksınız. Bu aynı zamanda evlenmek, yuva kurmak, aşık olmak, sevmek ve sevilmek anlamına da geliyor. Gerçekten hayatınıza çok seveceğiniz insanlar girebilir.

Büyük ve gerçek bir sevginin ne olduğunu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Merkür, koç burcunda çok fazla para konuşacak. Çok fazla para düşünecek, çok fazla para kazanacak, çok fazla da para harcayacaksınız.



Koç enerjisiyle çok hızlı gelecek, çok hızlı gidecek ve çok fazla hareketli olacaksınız. Parayla ilgili konularda gerçekten maddi anlamda şanslı ve elverişli bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Daha romantik ve yardımsever olabilirsiniz.

Mutlu ol mutlu olama dönemi kesinlikle maddi konularda da son derece şanslı gözüküyorsunuz. Dezavantajınız sadece çok aşırı duygusallık, çok aşırı hassasiyet olabilir. Ağlama hissi geliyorsa ağlayın bence bu aralar ağlamanız bile size şifa olabilir.

Ruhunuz arındırır yıkar temizler şöyle geçmiş geçmişte bırakmaya niyet edin, gözyaşınız kaldıysa akıtın ve yolunuza bakın. Tam zamanı ilişki para aşk her konuda güzel bir süreç. Ya latif ya rezak, bu isimler sizin hem maddiyi hem de ilahi lütuflarla karşılaşmanız için yardımcınız desteğiniz olabilir.



Çok yoğun duygusallaşma tamamen saflaşmaya gitmek için bu hafta iyi bir fırsat. Mesela çok mantıksız işler yapmayın! Hani bu sefer iyi olacağım derken aşırı fedakar işler içinde olmayın. Aşırıya kaçmadığı sürece hiçbir problem yok.

Yani kendini yok sayacak kadar fedakarlık yapmadığı sürece kendini yok sayacak kadar sevmediğin sürece kendini hiç hiçe sayacak yok sayacak kadar birilerine verici olmadığı sürece bu dönem problem yaşamazsın ve koruma altındasın.

Aşırıya kaçmadığın sürece sevgiyi mazhar olur seveceği şeyler yaşar, güzel karşılaşmalar yaşar normalden daha parlar, daha güzel gözükür, daha huzurlu hissedersin. Aşırılık olmamalı ve tamamen egonu da yok saymamalısın. Tabii egoyu eritmek güzel de balığın zaten egosu azdır.



Kendinizden tamamen taviz verme noktasına gelmeyin. Bu aralar ve çok duygusalın çok hassasım, çok depresyondayım diyorsanız da destek alırsanız bu süreçte daha hızlı iyileşirsiniz. Yani böyle kendinize çok bırakmayın. Sevgili balıklar diye söylemiş olayım.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.