Süper Lig'in 30. haftasında, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği bir karşılaşma gerçekleşti. Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan ve gollerin havada uçuştuğu maçta Fenerbahçe, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu kritik galibiyet, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk yolundaki iddiasını kuvvetlendirdi.

Son düdükle beraber gelen sevinç

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular, sahanın merkezinde toplanarak bu önemli zaferi kutlamaya başladı. Ancak bu kutlama, sonrasında yaşanacak olayların da habercisi oldu.

Taraftarların saha ihlali

Galibiyetin sevinciyle dolu Fenerbahçeli futbolcuların kutlaması sırasında, bazı Trabzonspor taraftarları sahaya girmeye başladı. Bu andan itibaren, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen gergin anlar yaşanmaya başladı ve taraftarlarla futbolcular arasında tansiyon yükseldi.

Livakovic ve Batshuayi olayı

Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasına doğru yönelmesi sırasında yaşananlar, sosyal medyada büyük yankı buldu. Bir Trabzonspor taraftarının, sarı-lacivertli takımın başarılı kalecisi Dominik Livakovic'e yönelik fiziksel saldırısı, sporseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Batshuayi’den dönen tekme

Olayların daha da kızıştığı anlarda, Fenerbahçe'nin galibiyet golünün sahibi Michy Batshuayi'nin, kendisine yönelik taşkınlık yapan bir Trabzonsporlu taraftara karşılık vermesi ve dönen tekme atması, gündemi meşgul eden bir başka önemli konu oldu.

Osayi-Samuel'in müdahalesi

Fenerbahçeli oyuncu Osayi-Samuel'in, bir taraftarı yumruklayarak yere sermesi de yaşanan olaylar arasında dikkat çekti. Olayların büyümesini önlemek adına takım arkadaşları ve görevliler, Osayi-Samuel'i hızla bölgeden uzaklaştırdı.