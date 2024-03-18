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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maç, İsmail Kartal'ın iptal vurgusu ve fair play çağrısıyla dikkat çekiyor. Olaylı mücadele ve futbol etiği öne çıktı.

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu mask
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, futbol dünyası nefes kesen bir mücadeleye şahit oldu. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Maç, sahadaki mücadele kadar dış etkenlerle de gündeme oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonrası yaptığı açıklamalar, maçın olaylı geçtiğini ve iptal edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu

Zorlu mücadele ve olaylar

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına yorgun ancak hırslı bir kadroyla çıktı. İsmail Kartal, takımının Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek ekip olduğunu ve bu yüzden yorgun olduklarını belirtti. İlk yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Sarı-Lacivertliler, 2-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti. Ancak ikinci yarıda yaşanan tribün olayları maçın seyrini değiştirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu

İptal talebi ve hakem kararı

Kartal, yaşanan saldırılar sonucu kendisinin ve oyuncularının yaralandığını, bu durumun maçın iptal edilmesi gerektiğini savundu. Ancak hakem, maçın devam etmesi yönünde karar verdi. Kartal, bu karara tepki göstererek, futbol kurallarına göre oyuncuya madde isabet etmesi halinde maçın iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu

Fair play çağrısı

Olaylar sonrası Kartal, futbolun kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu olduğunu, önemli olanın fair play ruhu içinde mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, futbolun hoşgörü ve sağduyu gerektiren bir alan olduğunu, bu tür olayların Türk futboluna zarar verdiğini belirtti. Teknik direktör, zor şartlar altında alınan galibiyeti ve sporcularının performansını övdü, Trabzonspor'a da başarılar diledi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Trabzonspor maçındaki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu

# türkiye, avrupa

18 Mar 2024 - 00:16 Trabzon- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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