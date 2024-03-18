- Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar

Trabzonsporlu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalarda provokasyon eleştirilerinde bulundu. Süper Lig'in çekişmeli maçı ve oyuncu reaksiyonları dikkat çekti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar mask
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverler, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, zorlu karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin galibiyetini getiren goller Fred ve Batshuayi'den gelirken, Trabzonspor'un sayıları Bardhi ve Trezeguet tarafından kaydedildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar

Bardhi'den provokasyon eleştirisi

Karşılaşmanın ardından gözler, Trabzonsporlu oyuncu Enis Bardhi'nin açıklamalarına çevrildi. Maçta bir gol kaydeden Bardhi, maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin provokatif hareketlerine dikkat çekti. Futbolun konuşulması gerektiğini vurgulayan Bardhi, kutlama yapmanın insanları provoke edebileceğini ve bu tür davranışların kimse tarafından sergilenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, rakiplerin üçüncü golünde net bir faul olduğunu iddia ederek, takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini ve Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar

İlk maçın rövanşı

Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Trabzonspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra, bordo-mavili futbolcuların saha ortasında yaşadığı coşku, bu maçın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İki takım arasındaki rekabetin ve tutkunun yüksek olduğu bu karşılaşmalar, Süper Lig'in en çekişmeli anlarını futbolseverlere sunuyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar

# iddia

18 Mar 2024 - 00:31 Trabzon- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL