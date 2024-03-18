Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Enis Bardhi'den dikkat çekici açıklamalar

Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverler, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, zorlu karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin galibiyetini getiren goller Fred ve Batshuayi'den gelirken, Trabzonspor'un sayıları Bardhi ve Trezeguet tarafından kaydedildi.
Bardhi'den provokasyon eleştirisi
Karşılaşmanın ardından gözler, Trabzonsporlu oyuncu Enis Bardhi'nin açıklamalarına çevrildi. Maçta bir gol kaydeden Bardhi, maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin provokatif hareketlerine dikkat çekti. Futbolun konuşulması gerektiğini vurgulayan Bardhi, kutlama yapmanın insanları provoke edebileceğini ve bu tür davranışların kimse tarafından sergilenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, rakiplerin üçüncü golünde net bir faul olduğunu iddia ederek, takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini ve Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
İlk maçın rövanşı
Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Trabzonspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra, bordo-mavili futbolcuların saha ortasında yaşadığı coşku, bu maçın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İki takım arasındaki rekabetin ve tutkunun yüksek olduğu bu karşılaşmalar, Süper Lig'in en çekişmeli anlarını futbolseverlere sunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.