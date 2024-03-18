Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş’tan anlamlı paylaşımlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2'lik zaferle ayrıldı. Bu önemli galibiyetin ardından, sarı-lacivertli takımın önemli isimleri Serdar Dursun ve Mert Müldür, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Serdar Dursun: "Kanımızın son damlasına kadar Fenerbahçe"

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Serdar Dursun, Trabzonspor galibiyetinin ardından, takım arkadaşı Mert Müldür ile birlikte kan bulaşmış formalarının fotoğrafını paylaştı. Dursun, bu fotoğraf eşliğinde, "Formamdaki kan bizim şerefimizdir, kanımızın son damlasına kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak, sahadaki mücadelelerinin sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir onur meselesi olduğunu vurguladı. Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük beğeni topladı ve çok sayıda olumlu yorum aldı.

Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik"

Orta sahanın dinamik ismi Mert Hakan Yandaş da Trabzonspor maçının ardından sosyal medyadan bir kutlama paylaşımı yaptı. Yandaş, takımın birlik ve beraberlik içindeki kutlama fotoğraflarını paylaşarak, "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" notunu düştü. Yandaş'ın bu sözleri, takımın mücadele ruhunu ve birlik beraberliğini ön plana çıkarırken, taraftarların takıma olan inancını pekiştirdi.

Fenerbahçe taraftarlarından büyük destek

Her iki paylaşım da, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisini ve desteğini çekti. Fenerbahçeli futbolcuların sahadaki mücadelesi ve ardından yaptıkları anlamlı paylaşımlar, takımın şampiyonluk yolundaki kararlılığını ve taraftarlarla olan güçlü bağını bir kez daha gösterdi. Bu olaylar, Fenerbahçe'nin sadece sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda takım ruhu ve taraftarıyla olan birlikteliğiyle de öne çıktığını kanıtladı.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını daha da heyecanlı hale getirirken, takımın önümüzdeki maçlarda sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, taraftarlarının desteği her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.