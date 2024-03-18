Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı

Kültürel Mirasın Korunması
Anıtın açılış törenine, Kafkasya’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından önemli isimler katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, anıtın, geçmişte yaşanan acıları gelecek nesillere aktarma ve toplumsal hafızada yaşatma amacı taşıdığını vurguladı. Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin sosyolojik çeşitliliğine dikkat çekerek, farklı kültürlerin bir arada yaşamasının önemine işaret etti.
Göçlerin ve Kahramanlıkların Şehri: Düzce
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, göçlerle şekillenen Anadolu'nun birleştirici gücüne değindi. Düzce'nin, farklı kültürlerin kaynaşarak bir millet kimliği oluşturduğu bir model olduğunu belirtti.
Geleceğe Miras: Kafkas Anıtı
Anıtın tasarım ve inşası sürecinde emeği geçenlere teşekkürlerin sunulduğu törende, anıtın, genç nesillerin geçmişi unutmaması ve aidiyet duygusunu güçlendirmesi açısından önemli bir rol üstleneceği vurgulandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, anıtın, etnik çatışmaların olmadığı, hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olduğunu ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.