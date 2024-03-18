- Kültür-Sanat

Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı

Düzce Belediyesi, Kafkas sürgününün 160. yılı anısına, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesinde Kafkas Anıtı'nı törenle açtı. Kafkasya ve Anadolu arasındaki tarihi bağları simgeleyen bu anıt, bölgenin kültürel çeşitliliğine ışık tutuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı mask
Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı
Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı
Haber albümü için resme tıklayın

Kültürel Mirasın Korunması

Anıtın açılış törenine, Kafkasya’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından önemli isimler katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, anıtın, geçmişte yaşanan acıları gelecek nesillere aktarma ve toplumsal hafızada yaşatma amacı taşıdığını vurguladı. Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin sosyolojik çeşitliliğine dikkat çekerek, farklı kültürlerin bir arada yaşamasının önemine işaret etti.

Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı

Göçlerin ve Kahramanlıkların Şehri: Düzce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, göçlerle şekillenen Anadolu'nun birleştirici gücüne değindi. Düzce'nin, farklı kültürlerin kaynaşarak bir millet kimliği oluşturduğu bir model olduğunu belirtti.

Geleceğe Miras: Kafkas Anıtı

Anıtın tasarım ve inşası sürecinde emeği geçenlere teşekkürlerin sunulduğu törende, anıtın, genç nesillerin geçmişi unutmaması ve aidiyet duygusunu güçlendirmesi açısından önemli bir rol üstleneceği vurgulandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, anıtın, etnik çatışmaların olmadığı, hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olduğunu ifade etti.Kafkas sürgününün anısına anıt açıldı
# türkiye, belediye, ak parti, düzce

18 Mar 2024 - 09:10 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL