- Asayiş

Yasadışı maden ocaklarına büyük darbe

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmaları sonucu, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren ve ruhsatsız olduğu belirlenen 3 maden ocağına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon, yasadışı madencilik faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yasadışı maden ocaklarına büyük darbe mask
Yasadışı maden ocaklarına büyük darbe
Yasadışı maden ocaklarına büyük darbe
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilenler

Operasyon, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirildi. Ekipler, ruhsatsız işletilen maden ocaklarını yerinde tespit ederek, bu ocakları imha etme kararı aldı. İmha edilen ocaklarda yapılan aramalarda toplamda 15 ton kömür, bir adet maden vagonu ve 70 metre uzunluğunda maden rayları ele geçirildi. Bu bulgular, yasadışı madencilik faaliyetlerinin boyutunu ve bu ocaklardaki işletme kapasitesini gözler önüne serdi.

Yasadışı maden ocaklarına büyük darbe

Orman Bölgesindeki Maden Ocakları ve Alınan Tedbirler

Dikkat çekici bir başka nokta ise, bu maden ocaklarının orman bölgesi içerisinde faaliyet gösteriyor olmasıydı. Bu durum, hem madencilik faaliyetlerinin yarattığı çevresel zararları hem de yasadışı işletmelerin doğal habitatlar üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının bu hassas bölgede bulunmasının bir sonucu olarak, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu teslimat, ilgili kurumların işbirliği içinde çalışarak, yasadışı faaliyetlere karşı ortak bir mücadele yürüttüklerinin altını çizdi.
# türkiye, orman

18 Mar 2024 - 09:14 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL