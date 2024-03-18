Yasadışı maden ocaklarına büyük darbe

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilenler

Operasyon, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirildi. Ekipler, ruhsatsız işletilen maden ocaklarını yerinde tespit ederek, bu ocakları imha etme kararı aldı. İmha edilen ocaklarda yapılan aramalarda toplamda 15 ton kömür, bir adet maden vagonu ve 70 metre uzunluğunda maden rayları ele geçirildi. Bu bulgular, yasadışı madencilik faaliyetlerinin boyutunu ve bu ocaklardaki işletme kapasitesini gözler önüne serdi.

Orman Bölgesindeki Maden Ocakları ve Alınan Tedbirler

Dikkat çekici bir başka nokta ise, bu maden ocaklarının orman bölgesi içerisinde faaliyet gösteriyor olmasıydı. Bu durum, hem madencilik faaliyetlerinin yarattığı çevresel zararları hem de yasadışı işletmelerin doğal habitatlar üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.



Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının bu hassas bölgede bulunmasının bir sonucu olarak, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu teslimat, ilgili kurumların işbirliği içinde çalışarak, yasadışı faaliyetlere karşı ortak bir mücadele yürüttüklerinin altını çizdi.