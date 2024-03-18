18 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 18 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 Mart OLAN İŞ İLANLARI

İSTANBUL TEKNİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. - Forklift Operatörü

BOLPARSANBRODE TEKSTİL METAL SAN.VETİC.A.Ş.- Proses İşçisi

ERMAK ELEK.MAKİNASAN.TİC.A.Ş.- Kalite Kontrolcü

SERDAR MAKİNA İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - CNC Torna Tezgahı Operatörü

ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Servis Elemanı (Garson)

KOCADAĞ METAL SANAYİ İNŞAAT NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Çelik Kaynakçısı

KOCADAĞ METAL SANAYİ İNŞAAT NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü

ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)

TEPEE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - Motosikletli Kurye