- Asayiş

Bıçaklı tartışma kanlı bitti

Karabük Safranbolu, İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Recep Hamleci isimli bir kişi, henüz sebebi açıklanmayan bir tartışma sonucu A.S. tarafından bıçaklandı. Acil servis ekiplerinin hızla müdahale ettiği Hamleci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bıçaklı tartışma kanlı bitti
Bıçaklı tartışma kanlı bitti
Video için play'e tıklayın

Tartışmanın Ardından Gelen Acı Son

Recep Hamleci ile A.S. arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, trajik bir sonuçla noktalandı. Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Hamleci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamleci'nin hayatını kaybetmesi, bölge sakinlerini yasa boğdu.

Olayın Ardından Hızlı Polis Müdahalesi

Saldırı sonrası A.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayın detayları ve cinayetin ardındaki gerçek motivasyonun ortaya çıkarılması için titiz bir çalışma yürütüyor.

Bıçaklı tartışma kanlı bitti
# polis, karabük

18 Mar 2024 - 09:18 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL