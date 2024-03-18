Bıçaklı tartışma kanlı bitti

Tartışmanın Ardından Gelen Acı Son
Recep Hamleci ile A.S. arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, trajik bir sonuçla noktalandı. Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Hamleci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamleci'nin hayatını kaybetmesi, bölge sakinlerini yasa boğdu.
Olayın Ardından Hızlı Polis Müdahalesi
Saldırı sonrası A.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayın detayları ve cinayetin ardındaki gerçek motivasyonun ortaya çıkarılması için titiz bir çalışma yürütüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.