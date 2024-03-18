Bıçaklı tartışma kanlı bitti

Tartışmanın Ardından Gelen Acı Son

Recep Hamleci ile A.S. arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, trajik bir sonuçla noktalandı. Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Hamleci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamleci'nin hayatını kaybetmesi, bölge sakinlerini yasa boğdu.

Olayın Ardından Hızlı Polis Müdahalesi

Saldırı sonrası A.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayın detayları ve cinayetin ardındaki gerçek motivasyonun ortaya çıkarılması için titiz bir çalışma yürütüyor.