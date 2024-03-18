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Ramazan ayında kayak keyfi

Kastamonu ve Çankırı'nın kesiştiği noktada, doğanın muhteşem manzaralarıyla bezeli Ilgaz Dağı, mart ayının sonlarına doğru yağan karla birlikte adeta bir kış masalına büründü. Bu eşsiz güzellik, Ramazan ayının manevi atmosferiyle birleşince, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan ayında kayak keyfi
Ramazan ayında kayak keyfi
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Beyaz Örtünün Altında Bir Cennet: Ilgaz Dağı

Ilgaz Dağı, dün itibarıyla etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla yeniden kışın en güzel halini sergiledi. Kar altında bir cenneti andıran Ilgaz, ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor. Milli park sınırları içinde yer alan kayak merkezleri, kayakseverlere Ramazan ayında da hizmet vermeye devam ediyor. Dron ile çekilen görüntüler, dağın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seriyor.

Ramazan ayında kayak keyfi

Ramazan'da Kayak Yapmanın Ayrıcalığı

Furkan Yaman gibi kayak tutkunları için Ilgaz Dağı, sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda anılarla dolu bir yaşam alanı. Yaman, "10 yaşından beri kayak yapıyorum ve ilk defa Ramazan ayında kaymanın tadını çıkarıyorum. Ilgaz Dağı'nın kar kalitesi ve atmosferi gerçekten eşsiz. Soğuk olmayan hava sayesinde oruç tutarken bile su ihtiyacı hissetmiyorsunuz," diye konuşuyor.Ramazan ayında kayak keyfi

Ilgaz Dağı: Kayak ve Doğa Tutkunlarının Buluşma Noktası

Ilgaz Dağı, kar kalitesi, doğal güzellikleri ve manevi atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ramazan ayında bile kayak yapma imkanı sunan bu eşsiz yer, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Ilgaz, herkesin en az bir kez deneyimlemesi gereken benzersiz bir doğa harikası olarak öne çıkıyor.

# ramazan, spor, doğa, kar

18 Mar 2024 - 09:25 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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