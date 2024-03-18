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Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

Bolu, 18-24 Mart 2024 haftasında, baharın başlangıcını müjdeleyen değişken hava koşullarına sahne olacak. İşte gün gün detaylı hava durumu tahminleri:

Esra Perçin
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Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)
Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)
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18 Mart Pazartesi

Haftanın ilk günü, parçalı bulutlu bir gökyüzü ile karşılıyor bizi. Gündüz sıcaklıkları 13°C'ye kadar çıkarken, geceleyin 5°C'ye düşüş gösterecek. Baharın ilk işaretleriyle birlikte, dış mekan aktiviteleri için hoş bir gün olabilir.

Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

19 Mart Salı

Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Gündüzleri 12°C'ye ulaşan sıcaklıklar, gece saatlerinde 4°C'ye düşecek. Parçalı bulutlu gökyüzü altında, Bolu'nun doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

20 Mart Çarşamba

Çarşamba, sıcaklıkların biraz daha düştüğü bir gün olacak. En yüksek 9°C, en düşük ise 3°C olarak ölçülecek. Parçalı bulutluluğun devam etmesiyle, serin ama keyifli bir gün geçirebilirsiniz.Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

21 Mart Perşembe

Perşembe günü, zaman zaman yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz 6°C'ye kadar düşen sıcaklıklar, gece 1°C'ye kadar inebilir. Yağmurlu havaya karşı şemsiyenizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

22 Mart Cuma

Cuma günü, sulu kar yağışının beklendiği bir gün. Gündüz ve gece sıcaklıkları sırasıyla en yüksek 6°C ve en düşük 1°C olarak tahmin ediliyor. Kışın son demlerini yaşatan bu hava durumu, kışlık kıyafetlerinizi bir kez daha giymeniz gerektirebilir.Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

23 Mart Cumartesi

Cumartesi, yağmur ihtimali olan bir gün. Gündüz 6°C'ye ulaşan sıcaklıklar, gece saatlerinde 1°C'ye düşecek. Hafta sonu planlarınızı yaparken, hava durumunu göz önünde bulundurun.

24 Mart Pazar

Haftanın son günü, yine yağmur ihtimali ile geçecek. Gündüz sıcaklıkları biraz artarak 7°C'ye çıkacak, gece ise 2°C olarak ölçülecek. Pazar günü için dış mekan aktiviteleri planlıyorsanız, yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olun.

Bolu'da 18-24 Mart haftası, baharın gelmesiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişikliklere dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

# pazar, cuma, kar, hava durumu

18 Mar 2024 - 09:25 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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