Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

18 Mart Pazartesi
Haftanın ilk günü, parçalı bulutlu bir gökyüzü ile karşılıyor bizi. Gündüz sıcaklıkları 13°C'ye kadar çıkarken, geceleyin 5°C'ye düşüş gösterecek. Baharın ilk işaretleriyle birlikte, dış mekan aktiviteleri için hoş bir gün olabilir.
19 Mart Salı
Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Gündüzleri 12°C'ye ulaşan sıcaklıklar, gece saatlerinde 4°C'ye düşecek. Parçalı bulutlu gökyüzü altında, Bolu'nun doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.
20 Mart Çarşamba
Çarşamba, sıcaklıkların biraz daha düştüğü bir gün olacak. En yüksek 9°C, en düşük ise 3°C olarak ölçülecek. Parçalı bulutluluğun devam etmesiyle, serin ama keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
21 Mart Perşembe
Perşembe günü, zaman zaman yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz 6°C'ye kadar düşen sıcaklıklar, gece 1°C'ye kadar inebilir. Yağmurlu havaya karşı şemsiyenizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.
22 Mart Cuma
Cuma günü, sulu kar yağışının beklendiği bir gün. Gündüz ve gece sıcaklıkları sırasıyla en yüksek 6°C ve en düşük 1°C olarak tahmin ediliyor. Kışın son demlerini yaşatan bu hava durumu, kışlık kıyafetlerinizi bir kez daha giymeniz gerektirebilir.
23 Mart Cumartesi
Cumartesi, yağmur ihtimali olan bir gün. Gündüz 6°C'ye ulaşan sıcaklıklar, gece saatlerinde 1°C'ye düşecek. Hafta sonu planlarınızı yaparken, hava durumunu göz önünde bulundurun.
24 Mart Pazar
Haftanın son günü, yine yağmur ihtimali ile geçecek. Gündüz sıcaklıkları biraz artarak 7°C'ye çıkacak, gece ise 2°C olarak ölçülecek. Pazar günü için dış mekan aktiviteleri planlıyorsanız, yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olun.
Bolu'da 18-24 Mart haftası, baharın gelmesiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişikliklere dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.