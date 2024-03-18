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Nadir görülen telli turnaların muhteşem ziyareti

Kastamonu'nun Abana ilçesi, nadir ve büyüleyici bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Nesli tehlike altında olan ve halk arasında efsanelere konu olan telli turnalar, uzun yıllar sonra Ezine Çayı'nın serin sularında yeniden görüntülendi. Bu olağanüstü ziyaret, doğa severler ve kuş gözlemcileri için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Nadir görülen telli turnaların muhteşem ziyareti mask
Nadir görülen telli turnaların muhteşem ziyareti
Nadir görülen telli turnaların muhteşem ziyareti
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Kuş Fotoğrafçıları ve İlçe Halkı Heyecan İçinde

Yaklaşık 40 adet telli turnanın bu ansızın ziyareti, bölgeye akın eden kuş fotoğrafçıları ve Abana ilçesi halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle Kuş Fotoğrafçısı Mehmet Şenol, bu nadir görülen kuşları ölümsüzleştirmek için hemen bölgeye koştu. Şenol ve diğer doğa severler, telli turnaların bu ziyaretinin, gelecek yıllar için de umut verici olduğunu belirtti.

Nadir görülen telli turnaların muhteşem ziyareti

Doğanın Korunması ve Yaşam Alanlarının Genişletilmesi Çağrısı

Telli turnaların bu sürpriz ziyareti, doğanın korunması ve yaban hayatı için yaşam alanlarının genişletilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Mehmet Şenol, "Nesli tükenmekte olan telli turnaların bu ziyareti, bizlere doğayı ve bu eşsiz canlıları koruma konusunda daha fazla sorumluluk yüklemektedir" şeklinde konuştu. Bu olay, hem yerel halkın hem de doğa koruma uzmanlarının, bu tür nadir türlerin korunması için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini gösteriyor.Nadir görülen telli turnaların muhteşem ziyareti
# doğa

18 Mar 2024 - 09:28 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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