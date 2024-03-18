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Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!

A101'de Elektrikli Araç Devrimi: 21 Mart'tan İtibaren Sürdürülebilir Ulaşım Herkes İçin

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor! mask
Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!
Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!
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21 Mart 2024'te A101 mağazalarında başlayacak elektrikli araç satışı, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşımı herkes için erişilebilir kılıyor. A101'in 'Aldın Aldın' kataloğunda yer alacak çeşitli elektrikli araç modelleri, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!

Volta EV1 elektrikli araç

A101, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik adına önemli bir adım atarak, 21 Mart 2024 tarihinden itibaren mağazalarında elektrikli araç satışına başlıyor. Bu girişimle birlikte, A101, çevre dostu ulaşım araçlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. "Aldın Aldın" kataloğunda yer alacak olan elektrikli araçlar, hem teknolojik özellikleri hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!

Elektrikli Araçlar A101'de

A101'in bu yenilikçi hamlesi, elektrikli araçların popülerliğinin arttığı bir dönemde olması ilgi çekici bir örnek oluşturuyor. A101 Mağazaları, çeşitli gıda ve ihtiyaç maddeleri seçenekleri sunarak her bütçeye uygun ürünler ile müşterilerini karşılıyor.Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!

Çevre Dostu Ulaşımın Yeni Adresi

A101, elektrikli araç satışıyla sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda çevre dostu ulaşım çözümlerini de ön plana çıkarıyor. Bu adım, markanın sürdürülebilirlik ve çevre bilincine verdiği önemi gösteriyor. Bu yenilik, A101'in müşterilerine sunduğu değeri ve çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine erişimi kolaylaştırıyor.Bolu A101Mağazalarda 21 Mart'tan itibaren elektrikli araç satışı başlıyor!

 

# araç

18 Mar 2024 - 10:00 Bolu/ Bolu- Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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