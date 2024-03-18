Kanalda mahsur kalan köpeği kurtarırken boğulma tehlikesi yaşandı

Kahramanlık Anı: Vatandaşın Riskli Mücadelesi

Edinilen bilgilere göre, dramatik olay, Cemal G.'nin dengesini kaybederek sulama kanalına düşmesiyle başladı. Amacı, tehlikede olan dört ayaklı dostumuzu kurtarmaktı. Ancak, bu asil girişim, onu beklenmedik bir tehlikeyle yüz yüze getirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştı. Profesyonel kurtarma ekipleri, hem Cemal G.'yi hem de köpeği sulama kanalının soğuk sularından güvenle çıkardı.

Ambulansta Yangın Paniği

Kurtarma operasyonunun bir diğer şok edici aşaması ise, olay yerine ulaşan ambulansta meydana gelen yangındı. Nedeni bilinmeyen yangın, zaten gergin olan atmosferi daha da gerdi. Sağlık ekipleri ve hasta, hızla tehlike bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla ambulansın aküsü çıkarıldı. Cemal G., ikinci bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.