- Asayiş

Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı

Sinop'un huzurunu bozan bir hırsızlık vakası, yerel güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Suç Araştırma Timi (JASAT), kapsamlı bir soruşturma yürüterek, hırsızlık olayının faillerini adalete teslim etti.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı mask
Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı
Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı
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Kapsamlı Güvenlik Kamerası Analizi

Sinop Merkez Lala Köyü Sahilkent Mevkii'nde gerçekleşen olayın perde arkası, 28 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 840 saatlik görüntü analiziyle ortaya çıkarıldı. JASAT ekipleri, Merkez ilçe, Lala, Kabalı köyleri ve Erfelek ilçesinde titiz bir çalışma yürüterek, hırsızlık olayına karışan 1 araç ve 3 şüpheliyi tespit etti.

Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı

Çalıntı Malzemeler Sahiplerine İade Edildi

Hırsızlık olayında çalınan malzemeler, Erfelek ilçesi Soğucalı Köyü'nde bulunarak, mağdurlara teslim edildi. Bu başarılı operasyon, yerel halk arasında büyük bir rahatlama yarattı ve güvenlik güçlerine olan güveni pekiştirdi.

Adalete Teslim Edilen Şüpheliler

Yakalanan 3 şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi. Bu olay, Sinop'ta huzur ve güvenliğin sağlanması adına atılan adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı
# araç

18 Mar 2024 - 09:39 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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