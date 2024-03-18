Büyük hırsızlık operasyonu! 3 Şüpheli yakalandı

Kapsamlı Güvenlik Kamerası Analizi

Sinop Merkez Lala Köyü Sahilkent Mevkii'nde gerçekleşen olayın perde arkası, 28 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 840 saatlik görüntü analiziyle ortaya çıkarıldı. JASAT ekipleri, Merkez ilçe, Lala, Kabalı köyleri ve Erfelek ilçesinde titiz bir çalışma yürüterek, hırsızlık olayına karışan 1 araç ve 3 şüpheliyi tespit etti.

Çalıntı Malzemeler Sahiplerine İade Edildi

Hırsızlık olayında çalınan malzemeler, Erfelek ilçesi Soğucalı Köyü'nde bulunarak, mağdurlara teslim edildi. Bu başarılı operasyon, yerel halk arasında büyük bir rahatlama yarattı ve güvenlik güçlerine olan güveni pekiştirdi.

Adalete Teslim Edilen Şüpheliler

Yakalanan 3 şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi. Bu olay, Sinop'ta huzur ve güvenliğin sağlanması adına atılan adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.