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Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

Bolu 1. Amatör Lig play-off heyecanı 3. haftada zirve yaptı! Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un zaferleri, futbol tutkusunu doruğa taşıdı. Detaylar için tıklayın.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu mask
Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu
Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu
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Bolu 1. Amatör Lig'in nefes kesen play-off mücadelesinde 3. hafta, futbol tutkunları için adeta bir şölen niteliğinde geçti. Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un elde ettiği kritik zaferler, futbolun heyecanını ve tutkusunu zirveye taşıdı. Bu hafta, rekabet dolu maçlar ve atılan toplam 12 gol ile futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

Yeniçağaspor'un kritik zaferi

Yeniçağaspor, iç sahada Taşkestispor'u Efe Arda'nın muazzam performansı ve attığı gollerle 2-0 mağlup ederek, play-off'lardaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Bu kritik zafer, Yeniçağaspor'un gücünü ve ligdeki varlığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

Aladağspor'un kritik adımı

Öte yandan, Aladağspor'un Özer kardeşlerin golleriyle Bolu Yıldızspor'u 2-0 yenmesi, şampiyonluk yolunda attığı önemli bir adım oldu. Bu galibiyet, Aladağspor'un ligdeki konumunu pekiştirirken, takımın hırsı ve azmi futbolseverleri büyüledi.

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

Sebenspor'un göz dolduran performansı

Sebenspor ise, Dörtdivanspor karşısında sergilediği müthiş performansla 5-3'lük bir galibiyet alarak, play-off'lardaki iddiasını gözler önüne serdi. Bu maç, takım için turnuvadaki ilk zafer olurken, Sebenspor'un skor yeteneği ve oyun kalitesi futbolseverleri mest etti.

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

Play-off'larda gelecek haftalar için beklentiler

Bolu 1. Amatör Lig'in 3. hafta play-off mücadeleleri, heyecan ve rekabet dolu maçlara sahne olurken, sahada sergilenen üstün performanslar, futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Bu hafta, futbolun güzelliklerini ve takımların mücadele azmini bir kez daha ortaya koyarken, gelecek haftalar için büyük bir beklenti yarattı.

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

Bolu Amatör play-off 3. hafta skorları

Sebenspor 5-3 Dörtdivanspor

Aladağspor 2-0 Yıldızspor

Yeniçağaspor 2-0 Taşkestispor

Bolu Amatör play off puan tablosu

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı zirvede: 3. Hafta sonuçları ve puan durumu

18 Mar 2024 - 09:40 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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