Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti

CRISPR-Cas9 Teknolojisi ile Sağlıkta Devrim

Guluyev'in "Yeni Doğanlarda Topuk Kanı Taramasında Fenilketonürinin CRISPR-Cas9 İle Hızlı Tanısı" başlıklı projesi, gen düzenleme teknolojisi CRISPR-Cas9'u kullanarak, fenilketonüri hastalığının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesini amaçlıyor. Bu yöntem, hastalığın tedavi edilmediğinde yol açabileceği gelişim geriliklerinin önüne geçilmesini sağlayacak bir adım olarak görülüyor.

Maliyeti Düşük, Etkisi Büyük

Geliştirilen hızlı tanı kiti, mevcut yöntemlere kıyasla daha az maliyetle daha hızlı ve doğru sonuçlar sunma potansiyeline sahip. Guluyev ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu'nun bu projesi, sağlık taramalarının erişilebilirliğini artırarak, yeni doğan bebekler için büyük bir umut vaat ediyor.

Bilim ve Teknolojide Öncü Türkiye

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, projenin başarısını kutlayarak, bilim ve teknoloji temelli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurguladı. Ayrıca, projenin gelecek nesiller için ilham kaynağı olduğunu ve üniversitenin bu tür yenilikçi çalışmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.