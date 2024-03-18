- Sağlık

Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti

Azerbaycanlı öğrenci Javid Guluyev, Türkiye'de sağlık teknolojileri alanında çığır açan bir projeye imza attı. Bartın Üniversitesi'nde eğitim gören Guluyev, yenidoğan bebeklerde görülen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen fenilketonüri hastalığının erken teşhisini sağlayacak bir hızlı tanı kiti geliştirdi. Bu proje, Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti mask
Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti
Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti
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CRISPR-Cas9 Teknolojisi ile Sağlıkta Devrim

Guluyev'in "Yeni Doğanlarda Topuk Kanı Taramasında Fenilketonürinin CRISPR-Cas9 İle Hızlı Tanısı" başlıklı projesi, gen düzenleme teknolojisi CRISPR-Cas9'u kullanarak, fenilketonüri hastalığının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesini amaçlıyor. Bu yöntem, hastalığın tedavi edilmediğinde yol açabileceği gelişim geriliklerinin önüne geçilmesini sağlayacak bir adım olarak görülüyor.

Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti

Maliyeti Düşük, Etkisi Büyük

Geliştirilen hızlı tanı kiti, mevcut yöntemlere kıyasla daha az maliyetle daha hızlı ve doğru sonuçlar sunma potansiyeline sahip. Guluyev ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu'nun bu projesi, sağlık taramalarının erişilebilirliğini artırarak, yeni doğan bebekler için büyük bir umut vaat ediyor.Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti

Bilim ve Teknolojide Öncü Türkiye

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, projenin başarısını kutlayarak, bilim ve teknoloji temelli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurguladı. Ayrıca, projenin gelecek nesiller için ilham kaynağı olduğunu ve üniversitenin bu tür yenilikçi çalışmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.Azeri öğrencinin Türkiye'deki inovatif başarısı! Hızlı tanı kiti
# türkiye, teknoloji, tedavi, bartın

18 Mar 2024 - 09:43 Bartin- Sağlık

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