Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Yoğun Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

Düzce'nin sabah saatlerinde sis perdesiyle uyanması, şehir merkezinde görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Araç sürücüleri, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü anlarda zorlukla ilerleyebildi. Sis, özellikle Düzce merkezden geçen Asar Çayı kenarında yoğunluk gösterdi. Bu durum, sürücüler için tehlike arz ederken, aynı zamanda güvercinlerin sis içinde yarattığı estetik görüntülerle doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler sunuyu da beraberinde getirdi.

Trafikte Sis Tedbiri: Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Düzce'de etkili olan yoğun sis nedeniyle yetkililer, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Sisli havalarda yakın takip mesafesinden kaçınılması gerektiğini belirten yetkililer, sis farlarının kullanımının önemine dikkat çekti. Sürücülerin bu tedbirleri alması, olası kazaların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.

Düzce'de Sis Manzaraları: Güvercinler ve Sis Buluşması

Yoğun sisin etkili olduğu Düzce'de, Asar Çayı kenarında sis altında kalan güvercinler, görsel bir şölen sunuyor. Sisli havanın yarattığı bu büyüleyici manzara, fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak anlar sunuyor.