- Gündem

Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Düzce, yoğun sisin etkisi altında. Kent merkezini saran sis, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düşmesi, günlük yaşamı ve trafik akışını zorlaştırdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Görüş mesafesi 20 metreye düştü mask
Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Görüş mesafesi 20 metreye düştü
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yoğun Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

Düzce'nin sabah saatlerinde sis perdesiyle uyanması, şehir merkezinde görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Araç sürücüleri, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü anlarda zorlukla ilerleyebildi. Sis, özellikle Düzce merkezden geçen Asar Çayı kenarında yoğunluk gösterdi. Bu durum, sürücüler için tehlike arz ederken, aynı zamanda güvercinlerin sis içinde yarattığı estetik görüntülerle doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler sunuyu da beraberinde getirdi.

Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Trafikte Sis Tedbiri: Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Düzce'de etkili olan yoğun sis nedeniyle yetkililer, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Sisli havalarda yakın takip mesafesinden kaçınılması gerektiğini belirten yetkililer, sis farlarının kullanımının önemine dikkat çekti. Sürücülerin bu tedbirleri alması, olası kazaların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Düzce'de Sis Manzaraları: Güvercinler ve Sis Buluşması

Yoğun sisin etkili olduğu Düzce'de, Asar Çayı kenarında sis altında kalan güvercinler, görsel bir şölen sunuyor. Sisli havanın yarattığı bu büyüleyici manzara, fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak anlar sunuyor.Görüş mesafesi 20 metreye düştü

# araç, doğa, düzce

18 Mar 2024 - 09:47 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL