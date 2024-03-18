TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama

Merkez Bankası'ndan dolar tahmini
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Mart ayı raporunda, finans ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla elde edilen veriler, dolar kuru ve faiz oranlarına ilişkin önemli tahminler içeriyor.
15 gün içinde yeni seviye
Özellikle, 21 Mart'ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarının nasıl bir seyir izleyeceği ve 15 gün sonrası için dolar kurunun beklentisi, ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.
Faiz Oranları ve Dolar Kuru Beklentisi
Mart ayı raporuna göre, TCMB'nin faiz kararına dair beklentiler çeşitlilik gösteriyor. Geçtiğimiz ay faiz oranlarında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası'nın, bu ay faizleri 250 baz puan artırabileceği konuşuluyor. Politika faizi şu anda %45 seviyesinde bulunurken, anket katılımcılarının tahminleri ortalama %45.82 seviyesine işaret ediyor.
Seçimden sonra dolar terinde sayacakmış
Dolar kuru beklentisi ise, 31 Mart itibarıyla 32,6317 TL olarak belirlendi. Yıl sonu için ise dolar kuru tahmini 40,5344 TL olarak kaydedildi. Bu tahminler, ekonomi piyasalarında önemli bir yere sahip olan katılımcıların görüşlerini yansıtıyor.
Bu tahminler, ekonomi takipçileri için önemli bir yol gösterici niteliğinde. Özellikle dolar kuru ve faiz oranlarındaki potansiyel değişiklikler, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının kararlarını önemli ölçüde etkileyebilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.