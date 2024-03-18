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TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, dolar kurunun 15 gün içinde ulaşacağı yeni seviyeyi açıkladı. Faiz oranları ve dolar kuru beklentileriyle dolu Mart ayı raporu, ekonomi gündemini şekillendiriyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama mask
TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama
TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama
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Merkez Bankası'ndan dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Mart ayı raporunda, finans ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla elde edilen veriler, dolar kuru ve faiz oranlarına ilişkin önemli tahminler içeriyor.

TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama

15 gün içinde yeni seviye

Özellikle, 21 Mart'ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarının nasıl bir seyir izleyeceği ve 15 gün sonrası için dolar kurunun beklentisi, ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama

Faiz Oranları ve Dolar Kuru Beklentisi

Mart ayı raporuna göre, TCMB'nin faiz kararına dair beklentiler çeşitlilik gösteriyor. Geçtiğimiz ay faiz oranlarında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası'nın, bu ay faizleri 250 baz puan artırabileceği konuşuluyor. Politika faizi şu anda %45 seviyesinde bulunurken, anket katılımcılarının tahminleri ortalama %45.82 seviyesine işaret ediyor.TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama

Seçimden sonra dolar terinde sayacakmış

Dolar kuru beklentisi ise, 31 Mart itibarıyla 32,6317 TL olarak belirlendi. Yıl sonu için ise dolar kuru tahmini 40,5344 TL olarak kaydedildi. Bu tahminler, ekonomi piyasalarında önemli bir yere sahip olan katılımcıların görüşlerini yansıtıyor.TCMB'den yürek hoplatan dolar tahmini: 15 gün sonra beklenen büyük sıçrama

Bu tahminler, ekonomi takipçileri için önemli bir yol gösterici niteliğinde. Özellikle dolar kuru ve faiz oranlarındaki potansiyel değişiklikler, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının kararlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

# türkiye, para, faiz

18 Mar 2024 - 11:00 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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