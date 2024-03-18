Ramazan ayında at ve eşek eti skandalı: 700 kg et yakalandı

Sakarya ve Düzce'de Büyük Operasyon

Düzce ve Sakarya'da, Ramazan ayının maneviyatını zedeleyecek bir gıda skandalı engellendi. Jandarma ekipleri, insan sağlığını hiçe sayarak at ve eşek etini piyasaya sürmeye çalışan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

700 Kilogramlık Tehlike Durdu

Adana'da kesilen ve İstanbul'a sucuk yapımı için götürülmek üzere yola çıkan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde durduruldu. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen etler, sağlık için büyük bir tehdit oluşturuyordu.

Suç Örgütüne Darbe

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin daha önce de benzer bir suçtan kaydının olduğu belirlendi. Jandarma, halk sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği bu operasyonla, gıda terörüne karşı mücadelesini sürdürdüğünü gösterdi.

Halk Sağlığı İçin Önemli Uyarılar

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek adına bir açıklama yaparak, alışverişlerini güvendikleri yerlerden yapmaları konusunda uyardı. Bu tür gıda skandallarının önüne geçmek için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Bu operasyon, Ramazan ayında vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yetkililerin ne kadar dikkatli ve kararlı olduğunu gösteriyor. Halk sağlığını koruma adına yapılan bu müdahaleler, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.