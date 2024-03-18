Marmara ve Batı Karadeniz'de alarm: hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

Marmara ve Batı Karadeniz: Görünmez Tehlike Hava Kirliliği

Marmara ve Batı Karadeniz bölgesi, artan nüfus ve araç sayısı gibi faktörlerin yol açtığı zararlı gazların artışıyla karşı karşıya. İstanbul ve çevre illerde hava kirliliği, uzmanların üzerinde durduğu ve vatandaşların dikkat etmesi gereken bir konu haline geldi.

Hava Kirliliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Uzmanlar, İstanbul ve çevresindeki hava kirliliğinin, gribal enfeksiyonlarla karıştırıldığını ve hemen hemen herkesin "boğazımda yanma var" şeklinde şikayetlerde bulunduğunu belirtiyor. Hava kirliliğinin, akciğerlere kadar inerek zatürree başta olmak üzere birçok hastalığın artışına neden olduğu vurgulanıyor.

İstanbul'da Hava Kirliliğinin Nedenleri

İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumuyla artan nüfus ve sanayi faaliyetleri nedeniyle hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Fabrika bacaları, egzoz dumanları ve katı yakıtların kullanımı, hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Afrika'dan taşınan tozlar da bölgedeki hava kirliliğini artırıyor.

Meteorolojik Veriler ve Sağlık Uyarıları

Meteorolojik istasyonların verilerine göre, İstanbul'da karbonmonoksit oranının yüksek seviyelere ulaştığı ve hava kalitesinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, uzun süreli maruz kalmanın sağlıklı bireylerde bile nefes alma güçlüğü ve boğaz tahrişi gibi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İstanbul'da Hava Kirliliği Artışı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'da hava kirliliği, bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artış gösterdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, hava kirliliğinin ciddi bir sorun olduğunu ve vatandaşların bu konuda şikayetlerde bulunduğunu ifade ediyor.

Önlemler ve Çözüm Önerileri

Uzmanlar, hava kirliliğiyle mücadelede araç sayısının kontrol altına alınması, sanayi tesislerinin çevre standartlarına uygun hale getirilmesi ve katı yakıtların kullanımının azaltılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, şehir planlamasında yeşil alanların korunması ve artırılması, hava kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.