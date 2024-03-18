Chery, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5’de büyük kampanya! Fiyatlar nasıl?

Ekonomik Fiyatlarla Lüks ve Konfor

Chery'nin Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modelleri, sunduğu ekonomik fiyatlarla otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu modeller, Fiat Egea Cross Limited versiyonundan daha uygun fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Omoda 5 Comfort donanım SUV 1.283.000 TL, Tiggo 8 Pro Luxury donanım SUV 1.563.000 TL ve Tiggo 7 Pro Comfort donanım SUV 1.298.000 TL gibi rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürülüyor.

Fiyat/Performans Oranında Yeni Bir Çağ

Chery'nin bu hamlesi, otomobil piyasasında fiyat/performans oranı açısından yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Otomobil severler, artık daha az ödeyerek yüksek kalite ve performansı bir arada sunan SUV modellerine sahip olmanın keyfini çıkarıyor. Bu durum, otomobil piyasasında rekabetin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

Türkiye Otomobil Pazarında Yeni Bir Soluk

Türkiye otomobil pazarında Chery'nin sunduğu bu fırsat, markanın popülerliğini artırırken, diğer otomobil üreticileri için de yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Chery, bu stratejisiyle Türkiye'deki otomobil severlerin beklentilerine yanıt veriyor ve onlara ulaşılabilir lüks sunuyor.

Chery'den Egea'ya Meydan Okuma

Chery'nin bu modelleri, Fiat Egea gibi Türkiye'de popüler olan modellere ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sunduğu uygun fiyatlar ve yüksek donanım özellikleriyle Chery, otomobil severlere Egea'dan bile ucuz sıfır SUV fırsatı sunuyor. Bu durum, otomobil piyasasında yeni bir rekabet dinamiği yaratıyor ve tüketicilere daha fazla seçenek sunulmasını sağlıyor.





Omoda 5 2024 Model Yılı Fiyat Listesi

Versiyonu: Comfort. Fiyatı: 1.283.000 TL.

Versiyonu: Luxury. Fiyatı: 1.373.000 TL.

Versiyonu: Excellent. Fiyatı: 1.473.000 TL.

Tıggo 7 Pro 2024 Model Yılı Fiyat Listesi

Versiyonu: Comfort. Fiyatı: 1.298.000 TL.

Versiyonu: Luxury. Fiyatı: 1.423.000 TL.

Versiyonu: Excellent. Fiyatı: 1.523.000 TL.

Versiyonu: Avantgarde. Fiyatı: 1.623.000 TL.

Tıggo 8 Pro 2024 Model Yılı Fiyat Listesi

Tiggo 8 Pro fiyat listesi;

Versiyonu: Luxury. Fiyatı: 1.563.000 TL.

Versiyonu: Excellent. Fiyatı: 1.693.000 TL.

Versiyonu: Avantgarde. Fiyatı: 1.813.000 TL.

Fıat Egea Corss Lımıted 2024 Model Yılı Fiyat Listesi

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.157.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.147.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.461.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.451.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.583.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.573.900 TL.