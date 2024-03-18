BİM'de etiket fiyatı krizi: Müşteri ve çalışan arasında gergin anlar kamerada

BİM Market Fiyat Farkı Tartışması Gündeme Oturdu

Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir BİM markette yaşananlar, etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzlukları bir kez daha gündeme getirdi. Bir müşterinin, almak istediği ürün için etiket fiyatının üzerinde bir tutarla karşılaşması üzerine başlayan tartışma, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Müşteri ve Çalışan Arasında Fiyat Farkı Gerginliği

Olay, marketin yoğun olduğu öğle saatlerinde meydana geldi. Aldığı ürün için ödeme yapmak isteyen bir müşteri, kasa ekranında etiket fiyatından yüksek bir tutar görünce duruma itiraz etti. Müşterinin itirazı üzerine başlayan ve giderek büyüyen tartışma, market çalışanlarının da dahil olmasıyla daha da gergin bir hal aldı.

Tartışma Anları Müşteri Kamerasında

Müşteri, yaşanan bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Görüntülerde, müşteri ile market personeli arasındaki fiyat farkı üzerine yaşanan tartışma ve çevredeki diğer müşterilerin de olaya dahil oluşu yer alıyor. Tartışmanın bir noktasında, bir market çalışanının, müşterinin aldığı ürünün ambalajını maket bıçağı ile açtığı görülüyor. Olay, ürünün kasada iptal edilmesiyle son bulurken, yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Raf ve kasa farkı müşteri memnuniyetsizliğine sebep oluyor

Bu olay, marketlerde sıkça rastlanan etiket ve kasa fiyatı arasındaki uyumsuzlukların müşteri memnuniyetsizliğine nasıl yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüketicilerin haklarını bilmesi ve bu tür durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.