Ramazan geldi ama bu yıl bereketi yanında getirmeyi unuttu.. Bolu Pazar'ında Son Durum

Bolu Pazarında Fiyatlar Ne Durumda?

Bolu'nun her pazartesi günü kurulan halk pazarı, bu hafta da alışveriş severlerin uğrak noktası oldu. Ancak pazarın en dikkat çekici özelliği, fiyatların yüksekliği ve müşteri sayısındaki azlık oldu. Özellikle kıl biber kilosu 100 TL ile pazarın en pahalı ürünü olurken, pırasa 25 TL ile en uygun fiyatlı sebze olarak öne çıktı.

Ramazan ayının ilk haftası Bolu pazarında alışveriş hareketliliğini artırdı. Sebzeler arasında fiyatıyla öne çıkan kıl biber, geçen haftaya göre 30 TL ucuzlayarak 100 TL'ye geriledi. Meyve fiyatları ise 25 TL'den başlayıp, 70 TL'ye kadar yükseldi.

Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Son Durum

Bolu pazarında, sebze ve meyve fiyatları şu şekilde: Soğan 15 TL, patates 20 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 30 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 60 TL, kapya biber 80 TL, kıl biber 100 TL, pazı 15 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 30 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 80 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 20-35 TL, mandalina 40 TL, muz 50 TL, çilek 70 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 150 TL, kivi 80 TL ve avokado 55 TL olarak belirlendi. Karpuz kilo 60 TL VE Kavun tane 250 TL’den satışa sunuldu.

Balık fiyatları da pazarda önemli bir yer tutuyor. Hamsi kilosu 100 TL, istavrit 80 TL, çiftlik levrek ve çupra 250 TL, deniz levrek ve çupra ise 350 TL'den satışa sunuluyor.