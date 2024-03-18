18 Mar 2024 - 15:00- Gündem G:

Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği ile sigara paketlerinde büyük bir değişiklik yapılıyor. Artık paketlerde üretim tarihi, yer bilgisi ve perakende satış fiyatı belirtilecek, tütün ürünlerinin piyasaya arzında emisyon seviyeleri denetlenecek.

Elif Sarıhan
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Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu mask
Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu
Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu
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Detaylı Bilgilendirme ve Fiyatlandırma

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün ürünleri sektöründe önemli bir adım atarak, sigara paketlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yeni yönetmelik taslağına göre, sigara paketlerinde artık üretim tarihi ve yerini gösteren kodlamalar yer alacak. Bu, tüketicilere ürünlerin tazelik ve menşei hakkında daha fazla bilgi sunmayı amaçlıyor.

Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu

Fiyat Bilgisi Net Bir Şekilde Yer Alacak

Yenilikler arasında, tütün mamullerinin perakende satış fiyatının da paketler üzerinde açıkça belirtilmesi bulunuyor. Siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılacak olan fiyat bilgisi, tüketicilerin alışverişlerini daha bilinçli yapmalarına olanak tanıyacak.Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu

Üretim ve Emisyon Denetimleri Sıkılaşıyor

Türkiye'deki tütün mamulü üreticileri için yeni düzenlemeler getiren yönetmelik, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi'nin zorunlu hale gelmesini öngörüyor. Ayrıca, tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesi sırasında, ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra emisyon seviyeleri de incelenecek. Bu, ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunun daha etkin bir şekilde denetlenmesini sağlayacak.Üretim bilgisi ve fiyat etiketi artık zorunlu

Kayıtdışı Üretimle Mücadelede Yeni Önlemler

Yönetmelik, kayıtdışı üretimle mücadelede de yeni önlemler içeriyor. Sigara paketleme makineleri için verilen izinler, ürün izleme sistemi kurulumu amacıyla ilgili kurumlara bildirilecek. Bu, tütün ürünlerinin izlenebilirliğini artırarak, kayıt dışı üretimi önleme konusunda önemli bir adım olacak.

Bu yönetmelikle, tütün ürünleri sektöründe şeffaflık ve tüketici bilgilendirmesi ön planda tutuluyor. Tüketicilere daha fazla bilgi sunulması ve sağlık standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor, böylece tütün ürünleri piyasasında daha düzenli ve güvenilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

# türkiye, üretim, satış, orman, tarım

18 Mar 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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