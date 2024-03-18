Yeni Volkswagen Passat geldi! özellikleri neler?

Dinamik Tasarım ve Genişletilmiş Boyutlar

Yeni Passat, 50 mm artırılmış dingil mesafesi (2.841 mm) ve 4.917 mm'lik toplam uzunluğu ile dikkat çekiyor. Bu değişiklikler, aracın iç hacminde önemli iyileştirmeler sağlıyor; arkada daha fazla bacak mesafesi ve bagaj bölmesinde artırılmış alan sunuyor. Ayrıca, genişliği 20 mm artarak 1.852 mm'ye ulaşan Passat, 1.497 mm yüksekliğiyle dinamik oranlara sahip bir silüet sergiliyor.

Yenilikçi Aydınlatma Teknolojisi ve Aerodinamik Tasarım

Yeni nesil Passat, LED teknolojisindeki yeniliklerle ön plana çıkıyor. İki modüllü yeni LED farlar ve dar LED gündüz farları, radyatör ızgarasındaki yatay LED şeritle birleşerek Volkswagen'e özgü sürekli bir ışık şeridi oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT LED matris farlar ise artırılmış ışık aralığı sunuyor. Passat Variant'ın aerodinamik tasarımı, sürükleme katsayısını 0,25'e düşürerek maksimum verimlilik sağlıyor.

Zarafet ve Dinamizmi Buluşturan Siluet

Yeni Passat Variant, keskin alt kesimli silueti ve güçlü yan gövde yüzeyleri ile kendine özgü bir dinamizm ve zarafet sergiliyor. Tekerlek yuvalarının altında genişletilmiş alan, 19 inç'e kadar tekerleklere ev sahipliği yapıyor. Arka kısımda, kesintisiz LED stop lamba kümeleri ve büyük tavan spoyleri, Passat'ın sade ve güçlü tasarımını tamamlıyor.

Maksimum Verimlilik için Aerodinamik İnce Ayar

Yeni Passat Variant, 1.920 litreye kadar genişleyebilen bagaj bölmesi kapasitesi ile dikkat çekiyor. Aerodinamik tasarım, ön ve arka kısımda hava akışını optimize ederek enerji tüketimini ve türbülansı azaltıyor. Elektrikle kontrol edilen radyatör perdesi ve gövde altı aerodinamik tasarımı, Passat'ın verimliliğine katkıda bulunuyor.