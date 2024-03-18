18 Mar 2024 - 16:00- Gündem G:

Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan ve buz sarkıtlarıyla ünlü İntaş Mağarası, doğa tutkunlarını bekliyor. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan bu doğa harikası, ziyaretçilerine unutulmaz bir macera vaat ediyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi mask
Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi
Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi
+7
Haber albümü için resme tıklayın

Keşfedilmeyi Bekleyen İntaş Mağarası

Batı Karadeniz'in saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri olan İntaş Mağarası, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin katılımıyla keşfedildi. Fındıklı ve Gölcük yaylalarının yakınında yer alan bu mağara, buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi

Eşsiz Bir Doğa Deneyimi

Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal liderliğindeki bir grup öğrenci, mağarayı ziyaret ederek, doğa üzerine eğitim aldı. Soğuk hava koşullarının etkisiyle oluşan buz sarkıtlarını yakından gören öğrenciler, mağara içinde yürüyüş yaparak, teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi

İntaş Mağarası'nın Turizme Kazandırılması

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, İntaş Mağarası'nı tabiat turizmine kazandırmak için çalışmalar yürütüyor. Hikmet Haberal, mağaranın keşfi ve bölgede yapılan etkinlikler hakkında bilgi vererek, mağaranın turizme açılmasının önemini vurguladı.Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi

Mağaranın Doğal Yapısı ve Yaşam İzleri

Mağara, ziyaretçilerine yaklaşık 750 metre yürüyüş mesafesinde eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Mağaranın içindeki suyun tamamen donmuş olması ve buz kütlelerinin oluşması, bu doğa harikasını daha da özel kılıyor. Ayrıca, mağarada eskiden bir yaşamın olduğuna dair izler bulunuyor.Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi

Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri

Rize'den Kastamonu'yu ziyaret eden Engin Yüksel, İntaş Mağarası ve çevresindeki doğal güzelliklerden etkilendiğini belirtiyor. Yüksel, Kastamonu'nun tarihi ahşap evleri, şelaleleri ve özellikle İntaş Mağarası'nın görülmesi gereken yerler arasında olduğunu vurguluyor.

# eğitim, ziyaret, doğa, karadeniz, öğrenci, soğuk hava

18 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL