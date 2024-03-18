Batı Karadeniz’in gizli cenneti İntaş Mağarası'nın keşfi

Keşfedilmeyi Bekleyen İntaş Mağarası

Batı Karadeniz'in saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri olan İntaş Mağarası, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin katılımıyla keşfedildi. Fındıklı ve Gölcük yaylalarının yakınında yer alan bu mağara, buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Eşsiz Bir Doğa Deneyimi

Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal liderliğindeki bir grup öğrenci, mağarayı ziyaret ederek, doğa üzerine eğitim aldı. Soğuk hava koşullarının etkisiyle oluşan buz sarkıtlarını yakından gören öğrenciler, mağara içinde yürüyüş yaparak, teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu.

İntaş Mağarası'nın Turizme Kazandırılması

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, İntaş Mağarası'nı tabiat turizmine kazandırmak için çalışmalar yürütüyor. Hikmet Haberal, mağaranın keşfi ve bölgede yapılan etkinlikler hakkında bilgi vererek, mağaranın turizme açılmasının önemini vurguladı.

Mağaranın Doğal Yapısı ve Yaşam İzleri

Mağara, ziyaretçilerine yaklaşık 750 metre yürüyüş mesafesinde eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Mağaranın içindeki suyun tamamen donmuş olması ve buz kütlelerinin oluşması, bu doğa harikasını daha da özel kılıyor. Ayrıca, mağarada eskiden bir yaşamın olduğuna dair izler bulunuyor.

Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri

Rize'den Kastamonu'yu ziyaret eden Engin Yüksel, İntaş Mağarası ve çevresindeki doğal güzelliklerden etkilendiğini belirtiyor. Yüksel, Kastamonu'nun tarihi ahşap evleri, şelaleleri ve özellikle İntaş Mağarası'nın görülmesi gereken yerler arasında olduğunu vurguluyor.