Merkez bankalarının kritik haftası: piyasaların geleceği ne olacak?

Piyasaların nabzı: merkez bankalarının kritik haftası

Bu hafta, dünya genelindeki yatırımcıların gözleri, merkez bankalarının atacağı adımlara çevrildi. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika kararları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Küresel ekonomideki belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının kararlarını daha da önemli hale getiriyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz dilemması

Fed, yılın ilk yarısında faiz indirimine gitme ihtimali konusunda piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri, Fed'in beklenen faiz indirimlerini erteleyebileceğine işaret ediyor. Piyasa analistleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamalarının, varlık fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratacağını öngörüyor.

Avrupa ve İngiltere'de faiz beklentileri

Avrupa'da, Euro Bölgesi enflasyon verileri ve BoE'nin faiz kararı, yatırımcıların odak noktasında. ECB üyelerinin faiz indirimine ilişkin açıklamaları ve BoE Başkanı'nın gelecek dönem politikalarına dair ipuçları, piyasalar için kritik öneme sahip. Özellikle ECB'nin "yaza doğru" faiz indirimine gitme olasılığı, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Japonya'nın faiz artırımı ihtimali

BoJ'un, 17 yıl sonra ilk kez politika faizini artırma ihtimali, Asya piyasalarında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Japonya'nın en büyük sendika grubunun güçlü ücret anlaşmaları, BoJ'un negatif faiz politikasını sonlandırabileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı

Yurt içinde, Borsa İstanbul'un geçtiğimiz hafta kaydettiği değer kaybının ardından, bu hafta TCMB'nin faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit tutma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Dolar/TL kuru, yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaparken, TCMB'nin kararları piyasalar için belirleyici olacak.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler

Ukrayna-Rusya savaşı ve jeopolitik gerilimler, özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, son dört ayın en yüksek seviyesini test ederken, altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.