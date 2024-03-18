Boluspor’da Daniel Avramovski rüzgarı!

Trendyol 1. Lig'in formda takımlarından Boluspor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski, bu sezon sergilediği üstün performans ile futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Makedonya'dan gelen yetenekli futbolcu, Boluspor forması altında gösterdiği performansla takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

İstatistiklerle Daniel Avramovski

Daniel Avramovski, Trendyol 1. Lig'de Boluspor adına çıktığı 10 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı. Boluspor'un, Bodrum FK ile oynadığı ve 1-1 sonuçlanan maçta kaydettiği gol, Avramovski'nin ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Bu gol aynı zamanda, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Boluspor'daki toplam dakikasını 898'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Adanaspor ile oynanan karşılaşmada muhteşem bir röveşata ile kaydeden Avramovski, sahadaki her dakika ile değerini artırmaya devam ediyor.

Avramovski'nin öne çıkan performansı

Boluspor'un ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Avramovski, Bodrum FK karşısında gösterdiği performansla takımın skorer oyuncuları arasında öne çıkıyor. Maç başına attığı gollerle Boluspor'un en etkili ismi olan Avramovski, takımının ligdeki konumunu güçlendirmede kilit rol oynuyor. Onu, takımda aynı gol sayısına sahip olan V.Posmac ve N.Oulare izliyor.

Avramovski ve Boluspor'un yolculuğu

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor'un Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maç, takımın ligdeki mücadelesini gözler önüne seriyor. Daniel Avramovski'nin bu maçta kaydettiği gol, takımın ligde daha üst sıralara tırmanma hedefi için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Takımın değişmez parçası

29 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, Bodrum FK karşısında 90 dakika sahada kalarak, takımına katkı sağlama konusundaki kararlılığını gösterdi. Bu sezonki performansıyla takımının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Avramovski, hem sahadaki liderliği hem de attığı kritik gollerle Boluspor'un başarısı için önemli bir figür haline geldi.