Borsa İstanbul'da haftanın açılışı yatay seyirde

Borsa İstanbul'un öncü göstergesi BİST 100, günün ilk saatlerinde %0,1'lik bir artışla 8844 puana ulaştı.

Döviz piyasasında dolar 32,293 Türk Lirası, euro ise 35,203 Türk Lirası düzeyinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı da 2230 Türk Lirası olarak belirlendi.