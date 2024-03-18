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Borsa İstanbul'da haftanın açılışı yatay seyirde

BİST 100 endeksi, yeni haftaya 8844 puanlık seviyede yatay bir başlangıç yaptı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Borsa İstanbul'da haftanın açılışı yatay seyirde mask

Borsa İstanbul'da haftanın açılışı yatay seyirde

Borsa İstanbul'un öncü göstergesi BİST 100, günün ilk saatlerinde %0,1'lik bir artışla 8844 puana ulaştı.

Döviz piyasasında dolar 32,293 Türk Lirası, euro ise 35,203 Türk Lirası düzeyinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı da 2230 Türk Lirası olarak belirlendi.
# istanbul

18 Mar 2024 - 10:46 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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