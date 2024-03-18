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Bolu vefat edenler.. 18 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 18 Mart 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 18 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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SABRİ ALTUN

Sazakiçi Muratlar Köyü sakinlerinden Merhum Ahmet ve Merhume Makbule Altun’un oğlu, Seher Çayır ve Hacer Danışman’ın kardeşi, Sinan Sevgi Altun’un babası,

Cenazesi bugün Sazakiçi Muratlar Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MÜŞERREF BAHADIR

Çaygökpınar Köyü sakinlerinden Merhum Sadettin Bahadır’ın eşi, Müyesser Özkaç, Sabahhattin, Sinan ve Merhum Seyfi Bahadır’ın annesi,

Cenazesi bugün Çaygökpınar Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HACER ÖZGÜL

Sarıcalar Mahallesi sakinlerinden Merhum Bayram Dinçer’in ve Merhume Ayşe Dinçer’in kızı, Osman Özgül’ün eşi, Ali, Uğur, Ahmet Özgül ve Nuran Özdemir’in annesi,

Cenazesi bugün Kültür Mahallesi caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Sarıcalar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

18 Mar 2024 - 10:53 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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