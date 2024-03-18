Bolu vefat edenler.. 18 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SABRİ ALTUN
Sazakiçi Muratlar Köyü sakinlerinden Merhum Ahmet ve Merhume Makbule Altun’un oğlu, Seher Çayır ve Hacer Danışman’ın kardeşi, Sinan Sevgi Altun’un babası,
Cenazesi bugün Sazakiçi Muratlar Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MÜŞERREF BAHADIR
Çaygökpınar Köyü sakinlerinden Merhum Sadettin Bahadır’ın eşi, Müyesser Özkaç, Sabahhattin, Sinan ve Merhum Seyfi Bahadır’ın annesi,
Cenazesi bugün Çaygökpınar Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HACER ÖZGÜL
Sarıcalar Mahallesi sakinlerinden Merhum Bayram Dinçer’in ve Merhume Ayşe Dinçer’in kızı, Osman Özgül’ün eşi, Ali, Uğur, Ahmet Özgül ve Nuran Özdemir’in annesi,
Cenazesi bugün Kültür Mahallesi caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Sarıcalar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.