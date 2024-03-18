- Olay Entrika

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Survivor All Star 2024'te tansiyon yüksek: Ogeday'ın ayrılık kararı, Yunus Emre'nin acı haberi ve Aleyna'nın sinir krizi sosyal medyada olay oldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi? mask
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?
+10
Haber albümü için resme tıklayın

2024: Yarışmada Tansiyon Tavan Yaptı!

Survivor All Star'ın 2024 sezonu, her gün yeni bir olayla gündeme oturuyor. Yarışmanın son bölümünde yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Eski şampiyon Ogeday Girişken'in yarışmayı bırakma kararı ve Yunus Emre'nin acı haber alması, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Ogeday Girişken Yarışmayı Terk Etmek İstedi

Dün akşamki bölümde, eski şampiyon Ogeday Girişken'in eşyalarını toplayıp yarışmayı terk etme kararı aldığı anlar dikkat çekti. Girişken, yaşadığı zorluklar karşısında her şeyi gözden çıkararak bu kararı aldığını ifade etti. Ancak, Acun Ilıcalı ve ekibiyle yaptığı görüşme sonrasında fikrini değiştirerek yarışmaya devam etme kararı aldı.

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Yunus Emre'nin Büyük Acısı

Yarışmacılardan Yunus Emre ise eşi Beria Özden'den aldığı acı haberle sarsıldı. Eşi, telefonla bebeğini sağlık sorunları nedeniyle kaybettiklerini aktardı. Bu haber Yunus Emre'yi derinden etkiledi.

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi

Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaşadığı baskı sonucunda sinir krizi geçirdi. Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntülerde, Kalaycıoğlu'nun ağlama krizine girerek, "Ben kimsenin sinir tahtası değilim. Her şeyi içime atıyorum, kimse kırılmasın diye sesimi yükseltmiyorum." dediği görüldü. Bu anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Gelen tepkiler karışık olurken, bazı izleyiciler Kalaycıoğlu'na destek verirken, diğerleri davranışlarını eleştirdi.

İşte seyircilerin paylaşımları...

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?
Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

# destek

18 Mar 2024 - 11:22 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL