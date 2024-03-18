Survivor All Star'da. Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Yunus Emre'nin aldığı acı haber ne? Aleyna Kalaycıoğlu neden sinir krizi geçirdi?

2024: Yarışmada Tansiyon Tavan Yaptı!
Survivor All Star'ın 2024 sezonu, her gün yeni bir olayla gündeme oturuyor. Yarışmanın son bölümünde yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Eski şampiyon Ogeday Girişken'in yarışmayı bırakma kararı ve Yunus Emre'nin acı haber alması, akıllarda soru işaretleri bıraktı.
Ogeday Girişken Yarışmayı Terk Etmek İstedi
Dün akşamki bölümde, eski şampiyon Ogeday Girişken'in eşyalarını toplayıp yarışmayı terk etme kararı aldığı anlar dikkat çekti. Girişken, yaşadığı zorluklar karşısında her şeyi gözden çıkararak bu kararı aldığını ifade etti. Ancak, Acun Ilıcalı ve ekibiyle yaptığı görüşme sonrasında fikrini değiştirerek yarışmaya devam etme kararı aldı.
Yunus Emre'nin Büyük Acısı
Yarışmacılardan Yunus Emre ise eşi Beria Özden'den aldığı acı haberle sarsıldı. Eşi, telefonla bebeğini sağlık sorunları nedeniyle kaybettiklerini aktardı. Bu haber Yunus Emre'yi derinden etkiledi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi
Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaşadığı baskı sonucunda sinir krizi geçirdi. Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntülerde, Kalaycıoğlu'nun ağlama krizine girerek, "Ben kimsenin sinir tahtası değilim. Her şeyi içime atıyorum, kimse kırılmasın diye sesimi yükseltmiyorum." dediği görüldü. Bu anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gelen tepkiler karışık olurken, bazı izleyiciler Kalaycıoğlu'na destek verirken, diğerleri davranışlarını eleştirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.