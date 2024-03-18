UMKE personeline deprem eğitimi!

Eğitimin Merkezi: Düzce

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen bu önemli eğitim, Düzce AFAD eğitim sahasında yapıldı. Eğitim, deprem anında can kaybını en aza indirmek ve yaralılara hızlı müdahale edebilmek için hayati öneme sahip.

Eğitimden Kesitler: Kurtarma Tekniklerinden Malzeme Tanıtımına

Katılımcılara, arama kurtarma ekibi oluşturma, görev dağılımı, enkazda yaralı arama teknikleri gibi temel konuların yanı sıra, enkaz tanıma, risk değerlendirme, enkaz giriş teknikleri ve dehliz açma gibi ileri düzey konularda da bilgi verildi. Ayrıca, hasta ve yaralı taşıma yöntemleri ile kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı. Eğitimin sonunda, edinilen bilgilerin pratiğe döküldüğü bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Hayat Kurtaran Bilgiler

Bu eğitim programı, UMKE personelinin deprem gibi doğal afetlerde daha etkin ve organize bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla tasarlandı. Eğitimde verilen teorik bilgiler ve yapılan pratik çalışmalar, katılımcıların sahadaki performansını artırarak, olası bir deprem anında hayat kurtarma kapasitelerini maksimize etmeyi hedefliyor.