Ramazan’da kimler oruç tutamaz?

Ramazan ayında kalp sağlığına dikkat

Ramazan, maneviyatın yanı sıra sağlık için de önemli bir dönemdir. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, kalp hastalarının oruç tutarken ekstra dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor, sağlıklı bir Ramazan için önerilerde bulunuyor.

Hangi kalp hastaları oruç tutmakta özgür?

Kalp hastalıklarının çeşitliliği, oruç tutma kararını kişiselleştiriyor. Doç. Dr. Acar, kontrol altındaki tansiyon ve ritim bozukluğu gibi durumlar için, uygun ilaç kullanımı altında oruç tutmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Tansiyon kontrolü altında oruç tutabilir miyim?

Eğer tansiyonunuz düzenli bir şekilde kontrol altında tutuluyorsa ve başka ciddi sağlık problemleriniz yoksa, Doç. Dr. Acar oruç tutmanıza yeşil ışık yakıyor. Ancak, ilaçlarınızı düzenli almayı ve yeterli su tüketmeyi unutmamalısınız.

Kalp damar hastalığı ve oruç

Stent veya bypass ameliyatı geçirmiş kişiler, tamamen iyileşmiş ve doktor kontrolünde iseler, oruç tutabilirler. Ancak, bu hastaların sağlık durumlarını sürekli olarak doktorlarıyla değerlendirmeleri gerekmektedir.

Kalp yetmezliği olanlar için oruç uyarısı

Kalp yetmezliği tanısı almış bireyler için oruç tutmak, ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Doç. Dr. Acar, bu durumdaki hastalara oruç tutmamalarını önererek, sağlığın her zaman öncelikli olduğunu vurguluyor.

Sağlığınızı önceliklendirin

Oruç tutmak birçok kalp hastası için mümkün olsa da, bazı durumlar yüksek risk taşır. Doç. Dr. Zeydin Acar, risk altındaki hastaların sağlıklarını ilk sıraya koymaları ve oruç tutmaktan kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyor. Karar verirken mutlaka bir kardiyoloji uzmanıyla görüşmelisiniz.