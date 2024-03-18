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Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'ndan sonra Bolu'ya dönen Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen iftarla birlikte hemşehrileriyle buluştu. Seçim çalışmalarına ara vererek gerçekleştirilen bu buluşmada Durak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı mask
Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı
Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı
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İlhan Durak'ın kurultay katılımı

MHP'nin Ankara'daki 14. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, partisinin güç birliğine şahitlik etti. Kurultay, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

Bolu'ya dönüş ve iftar programı

Kurultay sonrası Bolu'ya dönen Durak, Ramazan'ın manevi atmosferini Karaköy Mahallesi sakinleriyle paylaşmak için iftar programı düzenledi. Bu program, Durak'ın seçim çalışmalarına verdiği kısa bir mola olarak öne çıktı.

Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

Karaköy Mahallesi'nde sıcak karşılama

Karaköy Mahallesi sakinleri, İlhan Durak'ı büyük bir coşku ve ilgiyle karşıladı. Durak, mahalle sakinlerinin bu sıcak ilgisine teşekkür ederek, Bolu için olan çalışma azminin arttığını belirtti.Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

Birlik ve beraberlik mesajları

İftar buluşmasında konuşan Durak, Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının önemine değindi. "Bolu için ayırmadan, ayrışmadan çalışacağız" diyerek, herkesi kucaklayıcı bir yaklaşım sergiledi.Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

Seçim öncesi çalışma sözü

Durak, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarına iftar sonrası devam edeceğini açıkladı. Bolu'yu daha yaşanabilir bir şehir yapma hedefiyle, durmaksızın çalışma sözü verdi.Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

Bolu için gelecek planları

Belediye Başkanı olması halinde, Bolu'nun ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceğini vurgulayan Durak, şehri daha güzel bir geleceğe taşıma konusunda kararlı. Seçimler sonrası sahada daha aktif olacağını ve Bolu için elinden geleni yapacağını belirtti.

# seçim, ramazan, belediye, başkan, ankara

18 Mar 2024 - 18:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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