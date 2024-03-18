Karaköy’de vatandaşla iftar yaptı

İlhan Durak'ın kurultay katılımı
MHP'nin Ankara'daki 14. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, partisinin güç birliğine şahitlik etti. Kurultay, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Bolu'ya dönüş ve iftar programı
Kurultay sonrası Bolu'ya dönen Durak, Ramazan'ın manevi atmosferini Karaköy Mahallesi sakinleriyle paylaşmak için iftar programı düzenledi. Bu program, Durak'ın seçim çalışmalarına verdiği kısa bir mola olarak öne çıktı.
Karaköy Mahallesi'nde sıcak karşılama
Karaköy Mahallesi sakinleri, İlhan Durak'ı büyük bir coşku ve ilgiyle karşıladı. Durak, mahalle sakinlerinin bu sıcak ilgisine teşekkür ederek, Bolu için olan çalışma azminin arttığını belirtti.
Birlik ve beraberlik mesajları
İftar buluşmasında konuşan Durak, Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının önemine değindi. "Bolu için ayırmadan, ayrışmadan çalışacağız" diyerek, herkesi kucaklayıcı bir yaklaşım sergiledi.
Seçim öncesi çalışma sözü
Durak, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarına iftar sonrası devam edeceğini açıkladı. Bolu'yu daha yaşanabilir bir şehir yapma hedefiyle, durmaksızın çalışma sözü verdi.
Bolu için gelecek planları
Belediye Başkanı olması halinde, Bolu'nun ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceğini vurgulayan Durak, şehri daha güzel bir geleceğe taşıma konusunda kararlı. Seçimler sonrası sahada daha aktif olacağını ve Bolu için elinden geleni yapacağını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.