Demirkol bağlı olduğu tarikatı açıkladı

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, cemaat iddialarını, seçim stratejilerini ve Bolu için vizyonunu Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu 'Taşın Gediği' adlı programda açıkladı. İşte Demirkol'un projeleri, iddialara yanıtları ve Bolu için planları…

Muhammed Emin Demirkol kimdir?

'Taşın Gediği' programının son bölümünde AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçmenlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Kendini ve siyasi vizyonunu tanıtan Demirkol, Bolu için büyük planlarının olduğunu belirtti. Programda, Demirkol'un hangi cemaat veya tarikata mensup olup olmadığına dair sorular da gündeme geldi.

Cemaat ve tarikat iddialarına yanıt

Demirkol, kendisine yöneltilen cemaat ve tarikat mensubiyeti iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve inanç değerlerine bağlı bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden Demirkol, herhangi bir cemaat veya tarikata mensubiyetinin söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca, eşinin toplum içinde aktif ve sosyal bir birey olduğunu, evlerinde televizyonun bulunduğunu belirtti.

MHP Adayı ile ilgili iddialar

Programda, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'a karşı bir tuzak kurduğuna dair iddialar da ele alındı. Demirkol, bu tür iddiaların asılsız olduğunu, Bolu gibi küçük bir şehirde seçim sonrası da herkesin yüz yüze bakacağını söyleyerek, tüm adaylara saygı duyduğunu ifade etti.

Bolu Belediyesi'nin yönetimi

Seçilmesi durumunda Bolu Belediyesi'ni nasıl yöneteceği sorusuna Demirkol, mazbatayı aldıktan sonra yönetim kadrosunu açıklayacağını söyledi. Ancak, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Bilim Kurulu ve Danışma Meclisi gibi oluşumların Bolu'nun yönetiminde kritik roller üstleneceğini belirtti.

Bakanların vaatleri ve projeler

Demirkol, Bolu'ya gelen bakanların verdiği vaatlerin, kendisi seçilse de seçilmese de takipçisi olacağını belirtti. Bu projelerin Bolu için önemli olduğunu ve gerçekleştirilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.