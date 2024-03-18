18 Mar 2024 - 17:00- Siyaset G:

Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol 31 Mart yerel Seçimleri öncesi soruları yanıtladı. Bolu Belediye Başkan yardımcıları kimler olacak? Hangi tarikata bağlı, İlhan Durak’a tuzak kurdu mu? Daha fazlası haberimizde…

Elif Sarıhan
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Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı mask
Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı
Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı
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AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, cemaat iddialarını, seçim stratejilerini ve Bolu için vizyonunu Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu 'Taşın Gediği' adlı programda açıkladı. İşte Demirkol'un projeleri, iddialara yanıtları ve Bolu için planları…

Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı

Muhammed Emin Demirkol kimdir?

'Taşın Gediği' programının son bölümünde AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçmenlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Kendini ve siyasi vizyonunu tanıtan Demirkol, Bolu için büyük planlarının olduğunu belirtti. Programda, Demirkol'un hangi cemaat veya tarikata mensup olup olmadığına dair sorular da gündeme geldi.

Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı

Cemaat ve tarikat iddialarına yanıt

Demirkol, kendisine yöneltilen cemaat ve tarikat mensubiyeti iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve inanç değerlerine bağlı bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden Demirkol, herhangi bir cemaat veya tarikata mensubiyetinin söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca, eşinin toplum içinde aktif ve sosyal bir birey olduğunu, evlerinde televizyonun bulunduğunu belirtti.
Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı

MHP Adayı ile ilgili iddialar

Programda, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'a karşı bir tuzak kurduğuna dair iddialar da ele alındı. Demirkol, bu tür iddiaların asılsız olduğunu, Bolu gibi küçük bir şehirde seçim sonrası da herkesin yüz yüze bakacağını söyleyerek, tüm adaylara saygı duyduğunu ifade etti.

Bolu Belediyesi'nin yönetimi

Seçilmesi durumunda Bolu Belediyesi'ni nasıl yöneteceği sorusuna Demirkol, mazbatayı aldıktan sonra yönetim kadrosunu açıklayacağını söyledi. Ancak, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Bilim Kurulu ve Danışma Meclisi gibi oluşumların Bolu'nun yönetiminde kritik roller üstleneceğini belirtti.

Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı

Bakanların vaatleri ve projeler

Demirkol, Bolu'ya gelen bakanların verdiği vaatlerin, kendisi seçilse de seçilmese de takipçisi olacağını belirtti. Bu projelerin Bolu için önemli olduğunu ve gerçekleştirilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.

 

# seçim, belediye, ak parti, başkan

18 Mar 2024 - 17:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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Yorumlar

(3)
03

Halil Topuz - hep hakkında dezenformasyon yapılıyordu. Hayret Bolu Gündem bu cevapları yayınlaya bilmiş. Hepimiz em büyük cemaat olan Allah-ü teala cemaatindeniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 12:01
02

Akil Adam - Biz direk Allaha bağlıyız demek ha... Valla güzel cevap doktor bey sizi tebrik ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:26
01

Şirin Varnalı - Her babayiğit bu sorulara cevap veremez. Bize farklı anlatılmıştı Allah yolunu açık etsin güzel insan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:25
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Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

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