Demirkol, sıra dışı soruları cevapladı

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, cemaat iddialarını, seçim stratejilerini ve Bolu için vizyonunu Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu 'Taşın Gediği' adlı programda açıkladı. İşte Demirkol'un projeleri, iddialara yanıtları ve Bolu için planları…
Muhammed Emin Demirkol kimdir?
'Taşın Gediği' programının son bölümünde AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçmenlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Kendini ve siyasi vizyonunu tanıtan Demirkol, Bolu için büyük planlarının olduğunu belirtti. Programda, Demirkol'un hangi cemaat veya tarikata mensup olup olmadığına dair sorular da gündeme geldi.
Cemaat ve tarikat iddialarına yanıt
Demirkol, kendisine yöneltilen cemaat ve tarikat mensubiyeti iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve inanç değerlerine bağlı bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden Demirkol, herhangi bir cemaat veya tarikata mensubiyetinin söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca, eşinin toplum içinde aktif ve sosyal bir birey olduğunu, evlerinde televizyonun bulunduğunu belirtti.
MHP Adayı ile ilgili iddialar
Programda, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'a karşı bir tuzak kurduğuna dair iddialar da ele alındı. Demirkol, bu tür iddiaların asılsız olduğunu, Bolu gibi küçük bir şehirde seçim sonrası da herkesin yüz yüze bakacağını söyleyerek, tüm adaylara saygı duyduğunu ifade etti.
Bolu Belediyesi'nin yönetimi
Seçilmesi durumunda Bolu Belediyesi'ni nasıl yöneteceği sorusuna Demirkol, mazbatayı aldıktan sonra yönetim kadrosunu açıklayacağını söyledi. Ancak, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Bilim Kurulu ve Danışma Meclisi gibi oluşumların Bolu'nun yönetiminde kritik roller üstleneceğini belirtti.
Bakanların vaatleri ve projeler
Demirkol, Bolu'ya gelen bakanların verdiği vaatlerin, kendisi seçilse de seçilmese de takipçisi olacağını belirtti. Bu projelerin Bolu için önemli olduğunu ve gerçekleştirilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Halil Topuz - hep hakkında dezenformasyon yapılıyordu. Hayret Bolu Gündem bu cevapları yayınlaya bilmiş. Hepimiz em büyük cemaat olan Allah-ü teala cemaatindeniz.
Akil Adam - Biz direk Allaha bağlıyız demek ha... Valla güzel cevap doktor bey sizi tebrik ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum.
Şirin Varnalı - Her babayiğit bu sorulara cevap veremez. Bize farklı anlatılmıştı Allah yolunu açık etsin güzel insan.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.