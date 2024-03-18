Eğitim-İş'ten güçlü 18 Mart mesajı

Ulusal direnişin zaferle sonuçlanan hikayesi

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde nasıl tarihi zaferler kazanabileceğinin en büyük kanıtı olarak Çanakkale'yi işaret etti. Korkmaz, bu zaferin milletin bağımsızlık aşkı ve yurt sevgisiyle kazanıldığını belirtti.

Çanakkale Zaferi ve Atatürk'ün öncülüğü

Korkmaz, Çanakkale Zaferi'nin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ulusal bilincin ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı. Atatürk'ün bu zaferdeki rolüne dikkat çekerek, emperyalizme karşı kazanılan ilk bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Barış ve İnsanlık Dersi

Çanakkale Çanakkale'nin, savaşın acılarını ve barışın önemini tüm dünyaya hatırlatan bir ibret yeri olduğunu belirten Korkmaz, burada yatan şehitlerin ve yabancı askerlerin, insanlık adına verilen büyük bir mesaj olduğunu söyledi.

Müfredat değişikliklerine eleştiri

Son dönemde Çanakkale Zaferi'nin öneminin bazı çevrelerce göz ardı edildiğini ve müfredat değişiklikleriyle bu zaferin sadece bir "cephe" olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Korkmaz, Atatürk'süz bir Çanakkale tasvirinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Eğitimcilerin Çanakkale Ruhuna bağlılığı

Eğitim-İş olarak, müfredatta azaltılsa bile, Çanakkale ruhunu ve Atatürk ilke ve devrimlerini genç nesillere aktarma konusunda kararlı olduklarını ifade eden Korkmaz, bu değerlerin korunması ve aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Anma ve saygı

Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Atatürk ve tüm şehitleri saygı ve minnetle anan Korkmaz, bu zaferin ulusumuzun imkansızı başarabileceğinin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Bu anma, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması gereken ulusal bir mirasın önemini de vurguluyor.