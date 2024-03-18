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Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anısına yaptığı etkileyici konuşmada, Türk milletinin birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunu öne çıkararak, şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma vurgusu yaptı.

Esra Perçin
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Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı mask
Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı
Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı
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Bir destanın yıldönümünde Bolu Valisi’nden mesaj

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Türk milletinin tarihindeki dönüm noktası olan bu zaferin önemine dikkat çekti. Çanakkale'nin, milletimizin yeniden doğuşunun ve kaderinin değişiminin sembolü olduğunu vurguladı.

Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı

Çanakkale: milli bilincin yeşerdiği topraklar

Vali Kılıç, Çanakkale Savaşı'nın, milli mücadele ruhunun filizlendiği ve Türk milletinin tek yürek olduğu bir dönem olduğunu anlattı. Bu zaferin, "Çanakkale Geçilmez" sözünün altını çizen, yüz binlerce Mehmetçiğin vatan sevgisiyle kazanıldığını ifade etti.Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı

Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bağımsızlık mücadelesi

"Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." emriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın en büyük kanıtı olarak Bolu Valisi tarafından öne çıkarıldı.Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı

Şehitlerimize olan minnet borcumuz

Vali Kılıç, bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin hatırasının, Türk milletinin gönlünde ve tarihindeki yüksek makamını dile getirdi. Vatanın her karış toprağının kutsal olduğunu ve şehitlerimizin mirasına sahip çıkmanın önemine değindi.Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı

Türkiye'nin birlik ve beraberlik mesajı

Bolu Valisi'nin mesajı, atalarımızın gösterdiği onurlu duruşun bugün de sürdüğünü ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı aynı kararlılıkla durulacağını vurguladı. Şehitlerimizin aziz hatırasının, en kıymetli emanetimiz olduğunu belirtti.Bolu Valisi'nden anlamlı ‘Zafer’ mesajı

Şükranla anıyoruz

Vali Kılıç, mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anarak tamamladı. Bu anma, milletimizin bölünmez bütünlüğüne olan inancının bir ifadesi olarak sunuldu.

# türkiye

18 Mar 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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