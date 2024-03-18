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A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Mart 2024 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var? mask
A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?
A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?
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TV çeşitleri ve cep telefonları

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Onvo 50' Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL

JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL

JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL

Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Beyaz eşyalar

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL

Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Kişişel bakım ürünleri

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Aprilla Saç Düzleştirici199 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Mobilya ve ev ihtiyaçları

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.199 TL

Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.599 TL

Dergilikli Metal Yan Sehpa 449 TL

Metal Ranza 2.999 TL

Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

Therapy Süngerli Yatak 1.799 TL

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Bahçe araç gereçleri

Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

Dalgıç Su Pompası 949 TL

3 Kollu Döner Fıskiye 179 TL

8 Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL

Kazıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 99,90 TL

Bahçe Sulama Tabancası 89,90 TL

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Mutfak araç gereçleri

Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL

Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 379 TL

Pasta Servis Seti 6+1 249 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

Şef Bıçağı 79,90 TL

Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL

Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

Hascevher Granit Tava 149 TL

Hascevher Granit Tencere 299 TL

Sinbo Termos 179 TL

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

Ev tekstili ürünleri

Kilim 159 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 59,90 TL

Çizgili el ve yüz havlusu 69,90 TL.

Bulaşık Altlığı örtüüsü19,90 TL

Bordürlü hamam havlusu 89,90 TL

 

A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

 

# araç

18 Mar 2024 - 23:00 Bolu/ Bolu- Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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