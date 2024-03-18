A101 Bolu Mağazalarında 21 Mart 2024 aldın aldın kataloğu yayınlandı; kataloğda hangi indirimler var?

TV çeşitleri ve cep telefonları
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Onvo 50' Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL
JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL
JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL
Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Beyaz eşyalar
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL
Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL
Kişişel bakım ürünleri
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Düzleştirici199 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL
Mobilya ve ev ihtiyaçları
İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.199 TL
Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.599 TL
Dergilikli Metal Yan Sehpa 449 TL
Metal Ranza 2.999 TL
Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.799 TL
Bahçe araç gereçleri
Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL
Dalgıç Su Pompası 949 TL
3 Kollu Döner Fıskiye 179 TL
8 Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL
Kazıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 99,90 TL
Bahçe Sulama Tabancası 89,90 TL
Mutfak araç gereçleri
Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL
Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 379 TL
Pasta Servis Seti 6+1 249 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Şef Bıçağı 79,90 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL
Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL
Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Granit Tencere 299 TL
Sinbo Termos 179 TL
Ev tekstili ürünleri
Kilim 159 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 59,90 TL
Çizgili el ve yüz havlusu 69,90 TL.
Bulaşık Altlığı örtüüsü19,90 TL
Bordürlü hamam havlusu 89,90 TL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.