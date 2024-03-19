Bolu’da hastanenin soğutma sistemleri yenileniyor

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, hasta ve çalışanların konforunu ön planda tutarak, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin geliştirilmesi için 27 Mart 2024'te bir ihale düzenliyor. Sağlık sektöründe hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu adım, tesis yönetiminde modern çözümleri öne çıkarıyor.

Modernizasyon hamlesi

Hastanenin chiller, soğutma grubu ve klima sistemlerine yönelik bu önemli ihale, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. Amaç, hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaktır. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İhale takvimi ve lokasyon

27 Mart 2024, saat 10:30'da Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu'nda yapılacak olan ihale, hastanenin farklı ünitelerindeki sistemlerin yenilenmesini kapsayacak. Bu yenileme ile hastane, daha verimli ve etkili bir soğutma sistemi elde etmeyi hedefliyor.

Katılım şartları

İhaleye katılım için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri EKAP platformu üzerinden erişime açık. Katılımcıların, geçmiş iş deneyimlerini, ekonomik ve mali yeterliliklerini belgelemeleri ve kalite yönetim sistemleri konusunda sertifikalara sahip olmaları gerekmekte.

Teknik yeterlilik ve kalite standartları

İhalede başarılı olacak hizmet sunucularının, soğutma grubu ve VRF klima sistemleri üzerine yetkili servis belgesi veya eğitim sertifikası gibi belgelere sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, TSE ve TÜRKAK tarafından verilen kalite ve standart belgelerine de sahip olmaları gerekiyor.

İhalenin önemi

Bu ihale, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için sadece bir altyapı güncellemesi değil, aynı zamanda hasta ve çalışan memnuniyetini artırma yolunda atılmış önemli bir adımdır. İhale, yerli firmalara açık olup, teklifler fiyat esasına göre değerlendirilecek.