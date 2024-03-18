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Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu

Bolu İl Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale Ruhu Resim Yarışması, genç sanatçıların milli ve dini temaları eserlerine yansıttıkları bir platform oldu. Çanakkale Zaferi'nin ruhunu sanatla anma etkinliği, gençlerin yaratıcılığını ve duyarlılığını ön plana çıkardı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu mask
Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu
Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu
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Bolu'da, milli ve dini değerlerimizin genç nesillerin yaratıcılığıyla buluştuğu bir resim yarışması düzenlendi. "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında gerçekleşen bu etkinlik, Bolu İl Müftülüğünün öncülüğünde lise öğrencileri arasında yapıldı.

Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu

Tüm Türkiye’de düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde benzer etkinliklerin yapılması yönündeki tavsiyesi doğrultusunda Bolu'da hayata geçirilen yarışma, gençlerin milli ve dini duyarlılıklarını sanat yoluyla ifade etmelerine olanak sağladı.

Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu

Yarışmada Öne Çıkan Genç Sanatçılar

Bolu genelindeki liselerden katılım gösteren 6 değerli eser, alanında uzman bir komisyon tarafından değerlendirildi. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yasemin Şentürk'ün eseri birinci, aynı okuldan Azra Şahin'in eseri ikinci, Kanuni Anadolu Lisesi'nden Doğa Adakcılar'ın eseri ise üçüncü olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca, üç eser mansiyon ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülü alan isimler; Zeynep Öner (Bolu Güzel Sanatlar Lisesi), Meryem Adanur (İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve Emine Tekin (Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) oldu.

Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu

Ödüller ve Takdirler

Dereceye giren genç yeteneklere ödülleri, Bolu İl Müftülüğü'nde düzenlenen özel bir törenle İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi. Birinciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye ise 500 TL nakit ödül takdim edildi. Mansiyon ödülü kazanan sanatçılara 400'er TL verilerek, başarıları takdir edildi.Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu

Bu yarışma, Bolu'daki gençlerin milli ve dini temaları sanatsal bir bakış açısıyla nasıl ele aldıklarını gözler önüne serdi. Aynı zamanda, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve önemini yeni nesillere aktarmada önemli bir rol oynadı.

# deniz, türkiye, doğa

18 Mar 2024 - 21:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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