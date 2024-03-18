Bolu'da genç yeteneklerden Çanakkale Zaferi'ne sanatsal saygı duruşu

Bolu'da, milli ve dini değerlerimizin genç nesillerin yaratıcılığıyla buluştuğu bir resim yarışması düzenlendi. "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında gerçekleşen bu etkinlik, Bolu İl Müftülüğünün öncülüğünde lise öğrencileri arasında yapıldı.

Tüm Türkiye’de düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde benzer etkinliklerin yapılması yönündeki tavsiyesi doğrultusunda Bolu'da hayata geçirilen yarışma, gençlerin milli ve dini duyarlılıklarını sanat yoluyla ifade etmelerine olanak sağladı.

Yarışmada Öne Çıkan Genç Sanatçılar

Bolu genelindeki liselerden katılım gösteren 6 değerli eser, alanında uzman bir komisyon tarafından değerlendirildi. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yasemin Şentürk'ün eseri birinci, aynı okuldan Azra Şahin'in eseri ikinci, Kanuni Anadolu Lisesi'nden Doğa Adakcılar'ın eseri ise üçüncü olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca, üç eser mansiyon ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülü alan isimler; Zeynep Öner (Bolu Güzel Sanatlar Lisesi), Meryem Adanur (İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve Emine Tekin (Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) oldu.

Ödüller ve Takdirler

Dereceye giren genç yeteneklere ödülleri, Bolu İl Müftülüğü'nde düzenlenen özel bir törenle İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi. Birinciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye ise 500 TL nakit ödül takdim edildi. Mansiyon ödülü kazanan sanatçılara 400'er TL verilerek, başarıları takdir edildi.

Bu yarışma, Bolu'daki gençlerin milli ve dini temaları sanatsal bir bakış açısıyla nasıl ele aldıklarını gözler önüne serdi. Aynı zamanda, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve önemini yeni nesillere aktarmada önemli bir rol oynadı.