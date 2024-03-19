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Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak!

Ramazan ayında Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da beklenen hava durumu tahminleri. Baharın gelmesiyle beklenen ılıman havaların yerini alabilecek kar yağışı sürprizleri ve serin hava dalgaları, Ramazan ayının manevi atmosferine eşlik edecek. Vatandaşlar, bu dönemde hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak! mask
Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak!
Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak!
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Zonguldak'tan Bolu'ya Ramazan’da hava sürprizi

Ramazan ayının huzur ve maneviyat dolu günlerinde, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar, hava durumunun nasıl olacağına dair merak içinde. Baharın gelmesiyle birlikte genellikle ılıman geçmesi beklenen bu dönemde, Batı Karadeniz bölgesinde beklenmedik kar yağışları sürprizi yapabilir mi? İşte il il Ramazan ayı hava durumu tahminleri:

Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak!

Zonguldak ve Bartın: Baharın Serin Yüzü

Zonguldak ve Bartın'da Ramazan ayının ilk haftalarında serin hava etkisini gösterirken, zaman zaman karla karışık yağmurun sürprizi yapabileceği öngörülüyor. Vatandaşların, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken yanlarında bir şemsiye bulundurmaları tavsiye edilir.Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak!

Karabük ve Kastamonu: Kar Beyazı Sürpriz

Karabük ve Kastamonu, Ramazan ayında kar yağışının sürpriz yapabileceği şehirler arasında. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanlar, kar yağışına hazırlıklı olmalı. Bu durum, Ramazan ayının manevi atmosferine farklı bir güzellik katabilir.Ağır ağır geliyor, ağır vuracak! Kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak!

Düzce ve Bolu: İlkbahar Yağmurlarıyla Ramazan

Düzce ve Bolu'da ise Ramazan ayı boyunca serin ve yağışlı hava bekleniyor. İftar ve sahur vakitlerinde yağış ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Yağışlı hava, Ramazan ayının maneviyatına eşlik edecek.

# ramazan, düzce, karadeniz, bartın, kar, hava durumu, karabük

19 Mar 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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