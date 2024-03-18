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Aktaş Gıda'nın "askıda tavuk" kampanyası

Bolu İzzet Baysal Caddesi, bir yardımlaşma hareketine ev sahipliği yapıyor. Gıda sektöründe 33 yılını geride bırakan Aktaş Gıda, toplumsal bir sorun için pratik ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. "Herkesin içi ısınsın" diyerek yola çıkan firma, "Askıda Tavuk" projesi ile toplumsal dayanışmanın sınırlarını genişletiyor.

Arzu Sarı
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İnsani Yardımın Yeni Adresi: Askıda Tavuk

"Askıda Tavuk" projesi, Aktaş Gıda'nın öncülüğünde, ihtiyaç sahiplerine yönelik bir destek mekanizması olarak ortaya çıktı. Bu proje, pandemi döneminde artan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, hayırsever bireylerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor. Aktaş Gıda'nın sahibi, projenin temel amacının, toplumda bir yardımlaşma köprüsü kurmak olduğunu vurguluyor.

Katılım Çağrısı: Herkes İçin Askıda Tavuk

Proje, toplumun her kesiminden insanın katılımına açık bir şekilde tasarlandı. İsteyen herkes, Aktaş Gıda'ya giderek, "Askıda Tavuk" kampanyasına katkıda bulunabilir. Bu sayede, Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine sıcak bir öğün ulaştırılması hedefleniyor.
# destek

18 Mar 2024 - 16:24 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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