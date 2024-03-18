Aktaş Gıda'nın "askıda tavuk" kampanyası

İnsani Yardımın Yeni Adresi: Askıda Tavuk

"Askıda Tavuk" projesi, Aktaş Gıda'nın öncülüğünde, ihtiyaç sahiplerine yönelik bir destek mekanizması olarak ortaya çıktı. Bu proje, pandemi döneminde artan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, hayırsever bireylerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor. Aktaş Gıda'nın sahibi, projenin temel amacının, toplumda bir yardımlaşma köprüsü kurmak olduğunu vurguluyor.

Katılım Çağrısı: Herkes İçin Askıda Tavuk

Proje, toplumun her kesiminden insanın katılımına açık bir şekilde tasarlandı. İsteyen herkes, Aktaş Gıda'ya giderek, "Askıda Tavuk" kampanyasına katkıda bulunabilir. Bu sayede, Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine sıcak bir öğün ulaştırılması hedefleniyor.