Aktaş Gıda'nın "askıda tavuk" kampanyası

İnsani Yardımın Yeni Adresi: Askıda Tavuk
"Askıda Tavuk" projesi, Aktaş Gıda'nın öncülüğünde, ihtiyaç sahiplerine yönelik bir destek mekanizması olarak ortaya çıktı. Bu proje, pandemi döneminde artan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, hayırsever bireylerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor. Aktaş Gıda'nın sahibi, projenin temel amacının, toplumda bir yardımlaşma köprüsü kurmak olduğunu vurguluyor.
Katılım Çağrısı: Herkes İçin Askıda Tavuk
Proje, toplumun her kesiminden insanın katılımına açık bir şekilde tasarlandı. İsteyen herkes, Aktaş Gıda'ya giderek, "Askıda Tavuk" kampanyasına katkıda bulunabilir. Bu sayede, Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine sıcak bir öğün ulaştırılması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.