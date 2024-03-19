Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım

Bolu'nun Göynük ilçesi, modern ve kapsamlı bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na kavuşuyor. Sağlık Bakanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu proje, 4 Nisan 2024'te elektronik ihale ile hayata geçirilecek. Yeni istasyon, bölge sakinlerine hızlı ve etkili acil sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor.
İhale sürecine genel bakış
Yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşaat ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İhale süreci, tamamen elektronik ortamda, EKAP platformu üzerinden yürütülecek. İlgilenen tüm firmalar, ihale dokümanına EKAP'ın internet sitesi üzerinden erişebilecekler.
Projenin yeri ve zamanlaması
Göynük ilçesinde yapılacak olan yeni istasyon, yer tesliminden itibaren 400 gün içinde tamamlanması planlanan bir proje. İnşaatın başlangıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk 3 gün içinde yapılacak yer teslimiyle resmiyet kazanacak.
Katılım şartları ve yeterlilik kriterleri
İhaleye katılmak isteyen firmaların, gerekli yasal belgelere sahip olmaları ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca, ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerini belgelemeleri zorunlu.
En avantajlı teklifin belirlenmesi
İhalede, en avantajlı teklifin belirlenmesi tamamen fiyat esasına dayalı olacak. Yalnızca yerli firmaların katılımına açık olan bu ihalede, dokümanlar EKAP üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.
İhale tarihi ve işlemler
İhale, 4 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:30'da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün 4. kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale sonucunda, seçilen firma ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden bir sözleşme imzalanacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.