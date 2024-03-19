19 Mar 2024 - 09:00- Gündem G:

Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım

Bolu Göynük'te yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için ihale süreci başladı. 4 Nisan 2024'te gerçekleşecek ihale ile bölge halkına hızlı ve etkili sağlık hizmetleri sunulacak. İhale detayları ve katılım koşulları için okumaya devam edin.

Esra Perçin
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Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım mask
Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım
Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım
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Bolu'nun Göynük ilçesi, modern ve kapsamlı bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na kavuşuyor. Sağlık Bakanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu proje, 4 Nisan 2024'te elektronik ihale ile hayata geçirilecek. Yeni istasyon, bölge sakinlerine hızlı ve etkili acil sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım

İhale sürecine genel bakış

Yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşaat ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İhale süreci, tamamen elektronik ortamda, EKAP platformu üzerinden yürütülecek. İlgilenen tüm firmalar, ihale dokümanına EKAP'ın internet sitesi üzerinden erişebilecekler.Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım

Projenin yeri ve zamanlaması

Göynük ilçesinde yapılacak olan yeni istasyon, yer tesliminden itibaren 400 gün içinde tamamlanması planlanan bir proje. İnşaatın başlangıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk 3 gün içinde yapılacak yer teslimiyle resmiyet kazanacak.Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım

Katılım şartları ve yeterlilik kriterleri

İhaleye katılmak isteyen firmaların, gerekli yasal belgelere sahip olmaları ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca, ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerini belgelemeleri zorunlu.

En avantajlı teklifin belirlenmesi

İhalede, en avantajlı teklifin belirlenmesi tamamen fiyat esasına dayalı olacak. Yalnızca yerli firmaların katılımına açık olan bu ihalede, dokümanlar EKAP üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.Göynük’te 112 Acil İstasyonu için geri sayım

İhale tarihi ve işlemler

İhale, 4 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:30'da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün 4. kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale sonucunda, seçilen firma ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden bir sözleşme imzalanacak.

# nisan

19 Mar 2024 - 09:00 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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