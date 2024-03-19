19 Mar 2024 - 10:00- Siyaset G:

11 dönem kesintisiz liderlik…

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, delegelerin tam desteğiyle 11. kez genel başkan seçildi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayrılamazsın" diyerek, Cumhur İttifakı'na olan sarsılmaz desteğini vurguladı.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
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11 dönem kesintisiz liderlik…
11 dönem kesintisiz liderlik…
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Bahçeli'den Erdoğan'a güçlü mesaj

MHP'nin Ankara'da düzenlenen 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan olarak seçildi. Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada, "Bu benim final seçimim." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız." ifadelerini kullandı.

11 dönem kesintisiz liderlik…

Kurultayın temaları ve Bahçeli'nin zaferi

"Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirilen kurultayda, Bahçeli bin 295 delegenin tamamının oyunu alarak MHP liderliğine 11. kez seçildi.

11 dönem kesintisiz liderlik…

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de seçildi. Yeni MYK'da 43 yeni isim yer alırken, 32 isim görevlerini sürdürdü. MDK üyeleri ise partinin disiplin süreçlerini yönetecek.11 dönem kesintisiz liderlik…

Değişim ve devamlılığın dengesi

MYK'da yer alan yeni ve eski isimler, MHP içindeki değişim ile devamlılığın dengesini gösteriyor. Yeni dönemde, partinin politikalarını ve stratejilerini şekillendirecek önemli kararlar alınacak.11 dönem kesintisiz liderlik…

Kurultay sonrası beklentiler

Kurultayın ardından, MHP'nin yeni yönetimi ve Bahçeli'nin liderliğinde, Cumhur İttifakı içindeki rolü ve Türk siyasetindeki konumu daha da önem kazanacak. Bahçeli'nin güçlü mesajları, partinin gelecek dönemdeki yönünü belirleyecek.11 dönem kesintisiz liderlik…

MHP'nin gelecek vizyonu

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, partinin gelecek vizyonunu ve Türk siyasetindeki yerini pekiştirdi. Bahçeli'nin liderliğinde, MHP'nin ulusal ve uluslararası meselelerdeki tutumu, Cumhur İttifakı'nın güçlenmesine katkıda bulunacak.

# başkan, ankara, değişim

19 Mar 2024 - 10:00 - Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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