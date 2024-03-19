Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Emeklilikten sonra gelen ilham
Karadenizlilerin esprili ve dahiyane buluşlarına bir yenisini Ali Hamdi Uzunhasanoğlu ekledi. Uzunhasanoğlu , çay eksperliği mesleğinden emekli olduktan sonra, Rize'nin Fındıklı ilçesinde, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Kendi arazisindeki 150 yıllık gürgen ağacı, ona bu hayalini inşa etmek için ilham kaynağı oldu.
Bir kamelyadan fazlası
Başlarda sadece kamelya yapmayı planlayan Uzunhasanoğlu, projeye başladıkça vizyonunu genişletti. Ahşap malzemelerle şekillenen yapı, zamanla 110 metrekare büyüklüğünde, iki katlı bir ağaç ev haline geldi.
Kendi emeğiyle yaptı
Bu eşsiz ev, Uzunhasanoğlu'nun kendi emeğiyle, hiçbir profesyonel yardım almadan inşa edildi. İnşaat sektöründe kendine has bir yer edinen Uzunhasanoğlu, bu projeyi kafasında tasarladı ve hayata geçirdi.
Doğayla bütünleşik yaşam
Ağaç ev, Rize'nin eşsiz doğasıyla uyum içinde, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Uzunhasanoğlu, evin her köşesinin cam olmasını sağlayarak, kar yağışını ve doğanın güzelliklerini evin içinden seyretme hayalini gerçekleştirdi.
Yakınlarının hayranlığı
Evi ziyaret eden aile üyeleri ve komşular, yapılan işin büyüklüğü ve güzelliği karşısında büyük bir hayranlık duydu. Uzunhasanoğlu'nun inşaat mühendisi yeğeni dahi, evin çatı bağlamalarının ustalığını gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.
Sürdürülebilir mimarinin örneği
Ali Hamdi Uzunhasanoğlu'nun yaptığı bu ağaç ev, sadece bir yaşam alanı olmanın ötesinde, doğa ile uyum içinde yaşamanın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlamanın bir örneğini sunuyor. Rize, Fındıklı'daki bu masal evi, doğa severler ve mimari meraklıları için ilham verici bir hikaye barındırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.