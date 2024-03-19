19 Mar 2024 - 11:00- Gündem G:

Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Karadenizlilerin muhteşem zekaları her zaman kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Bu defa da Rize, Fındıklı'da yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu'nun emekli hayatında yaptığı, 150 yıllık gürgen ağacının gövdesine inşa ettiği 2+1 ağaç ev, adından çok söz ettireceğe benziyor…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!.. mask
Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..
Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..
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Emeklilikten sonra gelen ilham

Karadenizlilerin esprili ve dahiyane buluşlarına bir yenisini Ali Hamdi Uzunhasanoğlu ekledi. Uzunhasanoğlu , çay eksperliği mesleğinden emekli olduktan sonra, Rize'nin Fındıklı ilçesinde, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Kendi arazisindeki 150 yıllık gürgen ağacı, ona bu hayalini inşa etmek için ilham kaynağı oldu.

Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Bir kamelyadan fazlası

Başlarda sadece kamelya yapmayı planlayan Uzunhasanoğlu, projeye başladıkça vizyonunu genişletti. Ahşap malzemelerle şekillenen yapı, zamanla 110 metrekare büyüklüğünde, iki katlı bir ağaç ev haline geldi.

Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Kendi emeğiyle yaptı

Bu eşsiz ev, Uzunhasanoğlu'nun kendi emeğiyle, hiçbir profesyonel yardım almadan inşa edildi. İnşaat sektöründe kendine has bir yer edinen Uzunhasanoğlu, bu projeyi kafasında tasarladı ve hayata geçirdi.

Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Doğayla bütünleşik yaşam

Ağaç ev, Rize'nin eşsiz doğasıyla uyum içinde, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Uzunhasanoğlu, evin her köşesinin cam olmasını sağlayarak, kar yağışını ve doğanın güzelliklerini evin içinden seyretme hayalini gerçekleştirdi.Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Yakınlarının hayranlığı

Evi ziyaret eden aile üyeleri ve komşular, yapılan işin büyüklüğü ve güzelliği karşısında büyük bir hayranlık duydu. Uzunhasanoğlu'nun inşaat mühendisi yeğeni dahi, evin çatı bağlamalarının ustalığını gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

Sürdürülebilir mimarinin örneği

Ali Hamdi Uzunhasanoğlu'nun yaptığı bu ağaç ev, sadece bir yaşam alanı olmanın ötesinde, doğa ile uyum içinde yaşamanın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlamanın bir örneğini sunuyor. Rize, Fındıklı'daki bu masal evi, doğa severler ve mimari meraklıları için ilham verici bir hikaye barındırıyor.Yurdum insanı 150 yıllık ağaca öyle bir ev yaptı ki!..

# ziyaret, doğa, kar, aile, emekli

19 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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