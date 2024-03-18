18 Mar 2024 - 20:00- Gündem G:

Bolu'da kim belediye başkanı olmalı? Canlı yayın anketinin kazananı kim oldu?

Bolu Gündem Gazetesi, seçimlere sayılı günler kala, Bolu Pazarı'nda düzenlediği canlı anketle vatandaşların nabzını tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Tanju Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı İlhan Durak ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Muhammed Emin Demirkol arasındaki yarışta, ilk 50 oyu alan aday anketin galibi oldu. Peki, bu yarışı kim önde tamamladı?

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'da kim belediye başkanı olmalı? Canlı yayın anketinin kazananı kim oldu?
Bolu'da kim belediye başkanı olmalı? Canlı yayın anketinin kazananı kim oldu?
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Mülteci Sorununa Çözüm Bekleyen Bolulular, Adayların Yaklaşımlarını Merak Ediyor

Bolu halkı, özellikle mülteci sorununa dair adayların çözüm önerilerini merak ediyor. Canlı yayında, oy kullanma hakkı olan bir Afgan kadının, dil engeli nedeniyle oy tercihini paylaşamaması dikkat çekti.

Bolu'da kim belediye başkanı olmalı? Canlı yayın anketinin kazananı kim oldu?

Tanju Özcan'a Yerel Destek Güçlü

Bir vatandaş, Tanju Özcan'ın Bolu için yaptığı hizmetlere atıfta bulunarak, "Tanju, Bolu'nun evladı. Hizmetlerini gözler önüne serdi. Umarım yeniden seçilir" diyerek Özcan'a desteğini belirtti.

Bolu'da kim belediye başkanı olmalı? Canlı yayın anketinin kazananı kim oldu?

AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol'a Oy Verenlerin Görüşleri

Bir diğer vatandaş ise, "Oyumuz, dürüst ve efendi olan Muhammed hocaya. Bu seçimde AK Parti'nin kazanacağına inanıyoruz" diyerek Demirkol'a olan desteğini ifade etti.Bolu'da kim belediye başkanı olmalı? Canlı yayın anketinin kazananı kim oldu?

MHP Adayı İlhan Durak'a Destek Var

Ankette bir başka vatandaş, "Biz MHP'yi destekliyoruz. Henüz tam kararımı veremedim ama oyum İlhan Durak'tan yana olacak" şeklinde konuştu.

Canlı Anketin Galibi: Tanju Özcan

Canlı yayında gerçekleştirilen ankette, ilk 50 oyu alarak öne çıkan ve rakiplerine fark atan CHP adayı Tanju Özcan oldu. AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 7 oy ile ikinci sırada yer alırken, MHP adayı İlhan Durak ise 1 oy ile yarışı tamamladı.

Bolu Gündem Gazetesi, seçimlere kısa bir süre kala, vatandaşların görüşlerini almaya devam edecek. Merak edenler için Bolu Gündem'in Facebook sayfasında canlı yayın linki; https://www.facebook.com/share/v/Y6H9YwHbVrh8wP3E/?mibextid=WC7FNe

# destek, gündem, ak parti

18 Mar 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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